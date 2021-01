Nella quotidianità ci sono un’enormità di prodotti che si considerano di scarto. Probabilmente non si è consapevoli degli utilizzi alternativi di molti di questi.

In inverno è normale accendere il camino o la stufa a legna per riscaldarsi. La cenere prodotta dalla legna bruciata d’abitudine viene buttata. Ecco che proprio la cenere rientra tra quei “rifiuti” che spesso rivelano avere altri usi, oltre a fare risparmiare moltissimo.

La cenere derivante dalla legna ha molti usi alternativi: come fertilizzante per piante, nella produzione di detergenti ecologici, come ingrediente per il sapone naturale. E ancora come repellente per le lumache che attaccano l’orto e come lucidante per l’acciaio inox.

Tra questi utilizzi, essa è uno strumento validissimo contro neve e ghiaccio. Ecco quindi come sciogliere ghiaccio non è un problema con questo prodotto naturale a costo zero.

La stagione della neve

Macchine, superfici varie, vialetti, strade. Nella stagione fredda il problema del ghiaccio può rivelarsi non solo fastidioso ma anche pericoloso.

Nelle zone più fredde, ogni mattina segue il lungo processo di sbrinamento della macchina e del vetro anteriore. Oltre all’acqua calda, all’alcool e al sale, la cenere può essere un’alternativa perfetta per sciogliere il ghiaccio depositatosi durante la notte.

In occasione di una nevicata, per liberare il vialetto o la strada di casa, la cenere si rivelerà molto utile e veloce come rimedio. L’unico accorgimento è che deve essere abbastanza fredda. Se si presentano nevicate o gelate frequenti, il consiglio è di raccogliere in un sacco abbastanza cenere e quindi conservarla. Il risparmio sarà enorme e si avrà un ottimo risultato con poco sforzo.

Sciogliere ghiaccio non è un problema con questo prodotto naturale a costo zero

Per sbrinare le superfici dal ghiaccio o sciogliere la neve accumulata serve della cenere ormai fredda. Bisognerà rimuovere le parti più grosse oppure, se proveniente dal fuoco della sera prima, i tizzoni ancora accesi.

La cenere andrà mescolata in un catino con del sale grosso. Dopo aver fatto questo impasto non resta altro che cospargere la strada ghiacciata o il marciapiede. La macchina non avrà problemi a passarvi sopra in sicurezza. È bene anche, in caso di prevista neve, spargerla a scopo preventivo. La stessa cosa si può fare per eliminare il ghiaccio dal vetro della macchina, salvo rimuovere poi la cenere.