Il tratto cervicale è la parte più mobile della colonna vertebrale e, sotto alcuni punti di vista, è anche la più delicata. Infatti, non sostiene soltanto il cranio, ma protegge il midollo spinale, l’arteria vertebrale e le radici nervose. Molte persone, però, su questa zona del corpo lamentano dolori e fastidi, che potrebbero essere la spia di una cervicalgia. Il problema principale, di chi soffre di questo disturbo, è proprio la rigidità dei muscoli cervicali.

Questi dolori sono dovuti più che altro a traumi, posture errate e scarsa forma fisica; oppure per l’artrosi cervicale. La presenza di ernie o protrusioni discali potrebbe peggiorare la situazione. Assumere posizioni scorrette e reiterate nel tempo, favorisce la comparsa di dolori al collo e scapole, mal di testa, vertigini, torcicollo e così via. Comunque sia, ci sono diversi esercizi utili per diminuire l’entità del dolore e correggere un po’ la postura.

Infatti, sciogliamo la tensione muscolare con questi esercizi posturali perfetti per alleviare anche il dolore alla cervicale

L’obiettivo di questi esercizi è di rendere più elastici i muscoli cervicali e diminuire così la tensione del collo.

Attraverso una costante e quotidiana attività di stretching, la muscolatura dovrebbe rinforzarsi, garantendo più stabilità e meno dolori.

I primi 3 esercizi sono di flessione del collo.

Cominciamo con i muscoli laterali del collo, piegando la testa a destra e poi a sinistra, cercando di portare l’orecchio vicino alla spalla. Possiamo facilitare l’esercizio accompagnando il movimento con la mano.

Il secondo esercizio prevede una flessione della testa in avanti. Incrociamo le mani sopra la nuca e portiamo lentamente il mento verso la parte superiore del petto. Bisognerà poi rimanere 10 secondi in questa posizione, per poi ritornare in quella eretta.

Con il terzo esercizio di flessione portiamo invece il collo indietro, mantenendo il mento alzato per almeno 10 secondi. Ritorniamo lentamente alla posizione di partenza, ricordandoci sempre di inspirare ed espirare.

Quindi, sciogliamo la tensione muscolare con questi esercizi posturali perfetti per alleviare anche il dolore alla cervicale. Vediamo ora gli ultimi due che prevedono invece un allungamento del collo.

Stendiamoci a terra a pancia in su, incrociando le mani dietro la nuca, pieghiamo le gambe e appiattiamo la zona lombare al pavimento.

A questo punto, solleviamo lentamente la testa, portando il mento verso il petto e rimaniamo in questa posizione per 15 secondi.

Per l’ultimo esercizio di allungamento, ripetiamo lo stesso procedimento dell’esercizio precedente.

Questa volta però, appoggiamo le gambe ad un muro, tenendole tese.