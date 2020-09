Hai organizzato una bella cena di fine estate, ma ora la tua cucina è piena di bicchieri di plastica usati. Certo, potresti buttarli, però ti sembra un peccato. Ecco allora un consiglio ecologico e divertente per riciclarli: sciogli i bicchieri di plastica in forno e scopri cosa succede!

Dai sfogo alla fantasia

Far fondere i bicchieri in forno è un metodo semplicissimo per realizzare medaglioni di plastica da utilizzare come decorazione. Ma, proprio perché i nostri bicchieri devono diventare decorativi, non possiamo lasciarli bianchi!

Il primo passaggio di questo trucchetto fai-da-te è quindi quello più creativo e divertente. Procurati dei pennarelli indelebili e disegna sui bicchieri le fantasie che preferisci. Un consiglio per un risultato ottimale: procedi in maniera circolare, disegnando tanti anelli con colori e motivi diversi attorno al tuo bicchiere. Se sei alla ricerca di idee, prova ad ispirarti all’arte del mandala.

In questa fase puoi anche coinvolgere i tuoi bambini: mentre infornare i bicchieri può essere pericoloso, divertirsi a colorarli non lo è di certo.

In forno!

Ora che i bicchieri sono stati decorati, è il momento di infornarli. Stendi un foglio di carta da forno su una teglia e disponici sopra i bicchieri. Occorre lasciare spazio fra un bicchiere e l’altro.

Inserisci ora la teglia nel forno preriscaldato a 180 °C. Noterai che i bicchieri iniziano a fondersi e appiattirsi. Il processo dovrebbe terminare in un minuto, ma i tempi di cottura possono variare da bicchiere a bicchiere.

Quando i bicchieri si sono appiattiti del tutto, tirali fuori dal forno. Attenzione: i medaglioni di plastica sono molto caldi, aspetta un po’ di tempo prima di maneggiarli. Se non si sono appiattiti del tutto, prova a ricoprirli con un altro foglio di carta da forno e schiacciarli sotto una pentola.

Ora che hai ottenuto dei coloratissimi medaglioni, cosa puoi farne? Un’ottima idea è sfruttarli come sottobicchieri. Altrimenti, prova a forarli e utilizzarli così:

pendenti per orecchini e collane; portachiavi; pendenti per decorare uno zaino; legati uno all’altro, come tendina o decorazione da parete per la cameretta.

Allora, cosa aspetti? Sciogli i bicchieri di plastica in forno e scopri cosa succede!

E se, oltre che i bicchieri, vuoi riciclare anche le bottiglie di plastica, scopri come fare.