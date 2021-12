Con il Natale alle spalle, ci prepariamo per la notte più attesa dell’anno: il 31 dicembre, la notte di San Silvestro. Tra speranze e buoni propositi, massima cura e un occhio attento all’eleganza e allo stile che caratterizzeranno il nostro outfit. Tra colori e sfumature, tradizione e novità di tendenza, oltre al vestito, diventano protagonisti anche gli accessori. Infatti, bracciali, collane, orecchini, ciondoli, amuleti, gli accessori rappresentano il tocco finale per far brillare il nostro look in attesa del nuovo anno. Tra modelli, materiali e sfumature, l’oroscopo ci guida nella scelta degli accessori ideali per dare un tocco in più al nostro outfit di San Silvestro.

Scintille in amore e tanta fortuna con i gioielli preziosi che ogni segno zodiacale dovrebbe indossare la notte di San Silvestro

Un gioiello racchiude in sé migliaia di significati. Fortuna, passione e amore, infatti, si uniscono inevitabilmente in un gioco di colori e sfumature, ecco perché non possiamo lasciare nulla al caso nemmeno nell’ultima notte dell’anno.

Passionale la donna Ariete, che potrebbe scegliere un elegante completo in oro con una collana lunga doppia e un bracciale con delle piccole perle rosse.

Romantica, invece, la donna Cancro. Attenta soprattutto al minimo dettaglio e alla ricerca dell’unicità. Degli orecchini in oro bianco, lunghi a due fili con delle pietre colorate potrebbero dare un tocco d’unicità al nostro outfit.

Affascinante e misteriosa la donna Scorpione. Con uno stile classico potremmo sorprendere tutti con la semplicità. Un elegante anello con uno smeraldo potrebbe rappresentare un meraviglioso particolare in più.

Creatività e originalità

Creativa e fuori dagli schemi la donna Gemelli, il cui colore dominante è il giallo. Una collana con un ciondolo che rappresenta un sole potrebbe donare un tocco magico al nostro outfit.

La donna Leone non ama le mezze misure, o tutto o niente. Nella notte di Capodanno potremmo indossare un’elegante collana a tre lunghezze in oro bianco o giallo.

Decisamente originale la donna Vergine. Gioielli etnici o vintage: una collana in stile bohémien con degli orecchini in legno o comunque fantasiosi donerebbero quel tocco ricercato.

La donna Bilancia ama differenziarsi con fantasia e unicità. Magari potremmo optare per una coppia di orecchini diversi in un gioco di materiali, lunghezze, colori e sfumature.

Idealista la donna Acquario, che potrebbe sorprendere tutti con accessori con colori accesi: dal blu al viola, dal giallo al rosso. Degli orecchini pendenti a goccia potrebbero fare al caso nostro.

Eleganza ed essenzialità

Spontanea la donna Toro: una collana color oro e un bracciale con pietre colorate daranno la spinta giusta al nostro stile.

La donna Sagittario è alla continua ricerca del cambiamento. Degli orecchini pendenti con pietre con colori inusuali e fantasie ricercate potrebbero essere l’ideale per una notte da sogno.

L’attenzione al minimo dettaglio e la semplicità caratterizzano la donna Capricorno, ovviamente senza sforare nell’esagerazione. Potremmo lasciarci incantare da semplici orecchini a cerchio, aggiungendo un tocco in più con un pendente particolare.

Eleganza e ricercatezza caratterizzano la donna Pesci. Sfumature accese e colori brillanti potrebbero fare al caso nostro: magari una collana in oro giallo con un pendente viola.

Outfit da sogno, scintille in amore e tanta fortuna con i gioielli preziosi che ogni segno zodiacale dovrebbe indossare la notte di San Silvestro.