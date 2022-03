Sciare spendendo poco in primavera è possibile con queste offerte super non solo per skipass ma anche su alberghi e attrezzatura

Le giornate si allungano ed il sole si affaccia anche sulle nostre montagne. Così, gli amanti degli sport invernali potrebbero dedicare più di un pensiero a qualche giornata di relax. Se la neve è presente in quantità, l’emozione può essere davvero unica. Tra le grandi possibilità ci sarebbe anche quella di abbronzarsi e di vedere panorami spettacolari.

L’unico inconveniente talvolta è il prezzo. Infatti, l’alta stagione potrebbe rendere meno vantaggiose le condizioni. Tra i metodi per risparmiare sulla settimana bianca c’è sicuramente quello di badare alla posizione dell’hotel, e di dare un’occhiata alle convenzioni tra scuole e noleggi. Ma gli appassionati saranno felici di sapere che alcuni comprensori stanno proponendo offerte molto interessanti per la fine della stagione e per sciare spendendo poco in primavera.

Una fuga primaverile

Uno dei comprensori più famosi al Mondo è senza dubbio quello del Sellaronda. Con questo nome si indica in realtà una pluralità di località sciistiche sparse tra Trentino Alto Adige e Veneto. Si tratta di circa 1.200 km di piste da sci collegate da un unico sistema di impianti. In questo modo, con un unico biglietto è possibile spostarsi tra una località e l’altra. Ebbene, dal 20 marzo fino a fine stagione è possibile usufruire di una giornata di skipass e di alloggio gratuita assieme a prezzi agevolati per il noleggio. L’offerta si chiama Dolomiti SuperSun e prevede come condizione quella di prenotare per 7 giorni. Lo skipass invece avrà validità per 6 giorni, di cui 1 sarà gratuito.

Ottime notizie anche per gli amanti delle discese venete. Nel comprensorio di Asiago sarebbe in funzione AsiagoNeve. Questo pacchetto agevolato permette di usufruire di 7 giorni sulle piste a soli 390 euro. L’offerta comprende l’alloggio, lo skipass e le lezioni giornaliere presso la scuola sci. È possibile anche optare per l’opzione riguardante il weekend. Con 160 euro si può ottenere la prenotazione in un albergo per due notti e lo skipass per 3 giornate. Il comprensorio di Asiago risulta adatto a sciatori di tutti i livelli. Questa scelta, dunque, potrebbe facilitare le famiglie ed i gruppi composti da principianti.

Sciare spendendo poco in primavera è possibile con queste offerte super non solo per skipass ma anche su alberghi e attrezzatura

Il consiglio è quello di rimanere costantemente aggiornati sullo stato della neve nei vari comprensori. Così facendo è possibile sfruttare anche offerte last minute e valutare l’evoluzione del meteo.

Per gli sciatori più curiosi, infine, è possibile cercare una delle località che permette di sciare di notte con le piste illuminate. Sarà un’occasione nuova e una fonte di aneddoti da raccontare.