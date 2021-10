Sciare è una passione che accomuna molte persone. In genere, l’apertura ufficiale della stagione sciistica comincia con il Ponte dell’Immacolata. Le cose però non sono così teoriche. Molto infatti dipende dai ritmi della Natura. Anche a dicembre può infatti capitare che non ci sia neve. Così come, invece, può succedere di avere abbondanti nevicate a primavera inoltrata. Considerando però le cose nella loro ovvietà, per inforcare gli sci si deve quindi attendere ancora un paio di mesi. In compenso, però, nel frattempo, potremmo recarci in montagna per partecipare a questo autentico evento altoatesino tra natura incontaminata e cibo della tradizione.

Chi tuttavia, proprio non sa resistere alla tentazione di indossare tuta e scarponi e non vede l’ora di cominciare a scivolare su magiche piste imbiancate, non deve disperare. Infatti, nelle prossime righe andremo a svelare le località migliori dove inaugurare la stagione sciistica già a inizio novembre.

Sciare a novembre è possibile in queste splendide località in Italia e oltreconfine

Il Passo dello Stelvio, in Lombardia, è per eccellenza la meta italiana dello sci estivo. Le piste del ghiacciaio, di norma, restano infatti aperte fino a inizio novembre, e nello stesso periodo, di solito, aprono le piste dell’area di Trafoi. In questa zona, le strutture ricettive sono vicinissime agli impianti di risalita così che si rientra comodamente in albergo direttamente con ancora gli sci ai piedi.

Spostandoci in Trentino Alto Adige, le candide discese del ghiacciaio della Val Senales, garantirebbero tutto l’anno una neve perfetta. Ogni località di questa bella valle dà la possibilità di unire lo sport ad un po’ di sano relax. Il tutto condito dalle eccellenti prelibatezze della tipica gastronomia locale.

Tra Italia e Svizzera, anche in estate, si scia sul Plateau Rose. Di norma, a Cervinia, le piste aprono a inizio novembre, mentre ad ottobre sono funzionanti solo quelle piste a quota elevata. Qui, la neve è di qualità. Inoltre, dal punto di osservazione del Plateau si riescono a vedere le vette del Monviso, del Cervino e del Monte Bianco.

Dove sciare già a novembre a due passi dall’Italia

Altre ghiotte occasioni aspettano i provetti sciatori anche oltreconfine.

In Austria, sulle Alpi dell’Oetztal, si trova Sölden. Questa località si trova ai piedi del ghiacciaio Rettenbach. Immerse nel meraviglioso paesaggio del Tirolo austriaco, qui ci sono ben 150 km di piste che aprono sempre molto presto. Dal 2011, la fama di Sölden è legata alla Coppa del Mondo di Sci, importante manifestazione sportiva che si svolge proprio qui.

La rinomata St Moritz, in Svizzera, a novembre non è ancora imbiancata. Ma in cima, di solito si comincia a sciare già nella seconda metà di ottobre. Con oltre 2.900 metri di altitudine, il massiccio del Bernina, i ghiacciai e il Diavolezza offrono neve ottimale.

Abbiamo così visto che sciare a novembre è possibile in queste splendide località in Italia e oltreconfine.

Ovviamente, quelle che abbiano dato sono indicazioni che si basano su statistiche elaborate nel corso degli ultimi anni. Non è però detto che ogni anno si ripetano sempre le stesse identiche condizioni meteorologiche, anche soprattutto a fronte del surriscaldamento globale che, negli ultimi anni, sta interessando il Pianeta. Si consiglia pertanto di tenere sempre monitorati i siti relativi alle condizioni meteorologiche dei vari luoghi indicati in modo da scegliere quello più adatto.

