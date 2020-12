Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questo è un primo che si realizza in pochissimo tempo e con ingredienti davvero comuni. Il formato di pasta protagonista della ricetta è lo scialatiello, una sorta di spaghetto quadrato fresco da cuocere rigorosamente al dente. Ecco come realizzare un delizioso piatto di scialatielli freschi al pesto di mandorle e pancetta con pomodori secchi alla julienne.

Ingredienti per la preparazione

scialatielli freschi all’uovo;

mandorle;

olio d’oliva;

pepe nero;

aglio;

sale;

formaggio grattugiato;

pancetta;

pomodori secchi;

pangrattato.

Procedimento per la realizzazione di questo primo

Per preparare gli scialatielli freschi al pesto di mandorle e pancetta con pomodori secchi alla julienne, iniziare mettendo a bollire l’acqua per la cottura. Dedicarsi al pesto di mandorle, mentre si mette a rosolare in padella la pancetta croccante, tagliata in piccole strisce. Non aggiungere olio in padella, in quanto il grasso della pancetta si fonderà in cottura. Munirsi di un frullatore da cucina e inserire le mandorle (anche con la buccia), olio d’oliva, pepe nero, sale e formaggio grattugiato. Prima di azionare il mixer, però, prelevare l’olio rilasciato dalla pancetta e lasciarlo raffreddare per qualche minuto. Inserire l’olio raffreddato nel mixer con gli altri ingredienti e, a piacere, aggiungere un po’ di aglio tritato, per creare un’emulsione.

Frullare il tutto, mentre ci si dedica alla cottura della pasta all’uovo, che non richiederà più di 4 o 5 minuti. Nella stessa padella capiente in cui abbiamo cotto la pancetta croccante, si aggiunge un mestolo di acqua di cottura. Scolare gli scialatielli e farli mantecare in padella con la pancetta. Solo a fuoco spento, aggiungere il pesto di mandorle e mantecare ulteriormente. Tagliare i pomodori secchi alla julienne e posizionarli su un nido di pasta e condimento. Per rendere il piatto gourmet, tostare in padella del pan grattato e poca granella di mandorle. Cospargere il nido di pasta con la polvere appena realizzata e tostata e gustare ancora caldo.