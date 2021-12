Svegliarsi la mattina con la schiena a pezzi o col classico mal di testa non è solo una prerogativa di chi ha superato gli “anta”. La vita sedentaria e i lavori sempre più online potrebbero creare delle anomalie alla nostra cara schiena. Ma non solo. Infatti, come è stato dimostrato in diverse autorevoli ricerche, senza un’attività fisica si rischia di trascurare i valori di colesterolo cattivo o i trigliceridi. A tal proposito, un’ora al giorno di questa attività al chiuso o all’aperto potrebbe ridurre il colesterolo cattivo e trigliceridi.

Tra l’altro basta poco anche per ridurre il rischio cardiovascolare, addirittura basterebbero circa 10 minuti di attività moderata per attivare il cervello e i neuroni. Sembra, dunque, chiaro che lo stile di vita è fondamentale per avere un corpo sano e allenato. In tal modo infatti ci si può sentire leggeri e pimpanti durante la giornata, dormire bene come bambini e svegliarsi senza dolori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Alimentazione sana e corpo sano

Per raggiungere tale risultato, però, è necessario aiutarsi anche con l’alimentazione. La natura ci offre sempre una soluzione a qualunque problema. In particolare ogni ortaggio o frutto ha una particolare caratteristica salutare come il pompelmo che ha caratteristiche depurative. Infatti, per pulire il fegato e limitare i danni del colesterolo alto è questo il frutto invernale tutto da bere. Pertanto il pompelmo diventa ideale proprio in questi giorni di grandi abbuffate per ripulire il fegato. Alcuni alimenti invece hanno un grande potere antiossidante e antinfiammatorio. In particolare potrà parlare di schiena dritta e testa leggera per chi usa il principe degli antiossidanti anche in cucina.

Si tratta in particolare dello zenzero che potrebbe incidere proprio sul benessere della nostra schiena o lenire il brutto mal di testa e dolori diffusi. Infatti secondo uno studio, lo zenzero ha un effetto antidolorifico e potrebbe attenuare il dolore mediante vari meccanismi. Questo studio, in particolare, si rivolge agli ultimi 10 anni di studi randomizzati in cui lo zenzero è utilizzato come antidolorifico per vari disturbi. Tra questi, osteoartrite, emicrania, lombalgia cronica, indolenzimento muscolare. Oltre all’utilizzo orale dello zenzero, è stato riscontrato anche un effetto benefico per la schiena del massaggio con olio di zenzero aromatico. Dai riscontri, sembrerebbe, nonostante siano necessari ulteriori studi che lo confermino, che l’utilizzo dello zenzero come antidolorifico possa essere sicuro e promettente.

Schiena dritta e testa leggera per chi usa il principe degli antiossidanti anche in cucina

Pertanto per allontanare dolori di schiena e fastidiosi mal di testa e sentirsi anche leggeri potremmo preparare un gustoso smoothie con ananas e zenzero. Per la sua preparazione avremo bisogno di 1 cucchiaino di zenzero, 1 yogurt magro, 200 ml di succo d’ananas e 150 gr di ananas a cubetti. Basterà mettere tutti gli ingredienti in un mixer e frullare fino ad ottenere un composto cremoso. In alternativa potremmo utilizzare lo zenzero per preparare un caldo infuso. O, magari potremmo semplicemente farci coccolare con un massaggio con olio di zenzero per alleviare i dolori muscolari e articolari.