Il 24, 25 e 26 dicembre sono giorni rossi sul nostro calendario. E proprio perché quest’anno lo saranno anche per un motivo diverso, non si può rinunciare ad un outfit che regali gioia e spensieratezza.

La prima cosa da fare per scegliere un look natalizio perfetto è optare per un capo che ci faccia star bene e che doni un po’ di spirito natalizio.

E, vista l’impresa culinaria che si prospetterà a breve, l’ideale è uno stile semplice, comodo e che non intralci il nostro sistema digestivo.

I colori giusti per il look natalizio

Scegliere un look natalizio perfetto è, innanzitutto, una questione di colore.

Se è vero che a Natale puoi fare quello che non puoi fare mai, di sicuro non si può tralasciare il rosso.

La tradizione, infatti, non vale solo per il primo dell’anno. Scegliere questa tonalità donerà luce alla figura e dona sia a chi ha capelli chiari, che a chi li ha scuri.

Per una mise elegante si può optare per un abito nero: qualsiasi forma andrà bene, rendendo la figura più femminile.

Aggiungendo un tocco di rosso, come un rossetto ad esempio, il look sarà più festoso.

Ma anche un total look bianco può essere la scelta giusta: a meno che non si abbia un ruolo fondamentale in cucina, è possibile indossarlo.

Facendo particolare attenzione ai volumi, donerà un tocco di eleganza. Se poi si è scelto di festeggiare il Natale in una location suggestiva, come uno chalet o una semplice casa in montagna, richiamerà la magia della neve.

Morbidezza e sorrisi

Il maglione natalizio è una scelta azzeccata. Aggiungerà un pizzico di brio e il sorriso sul volto dei propri familiari sarà assicurato. Che sia a fantasia o richiami le icone del natale, sarà sicuramente apprezzato dai più. Può essere facilmente abbinato ad un pantalone a sigaretta dalle linee classiche. Per uno stile un po’ più rock si può osare anche con una minigonna di pelle nera e un paio di stivali dal mood deciso.

Anche i cardigan sono la svolta natalizia: caldi e romantici permetteranno di sentirsi avvolti e concederanno una digestione più serena. Non ci si preoccuperà più dell’effetto “pancia gonfia”.

Ultimo ma non per importanza, il vestito svasato. Sarà un ottimo compromesso per risultare eleganti ma anche comode.