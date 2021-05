C’è una regione italiana che prima dello scoppio della pandemia segnava ogni anno aumenti esponenziali di presenze turistiche. Parliamo della Puglia, che, nonostante vanti spiagge e panorami mozzafiato, è ancora una meta a portata di molti. Più di 800 chilometri di coste, con insenature meravigliose e un entroterra altrettanto affascinante. Entrambe le coste, ionica e adriatica possono anche contare su una tradizione culinaria eccezionale e un’ospitalità davvero super. Ecco, perché scegliere questa meravigliosa regione italiana per una vacanza 2021 all’insegna del risparmio ma anche di tanta qualità.

Per le famiglie con bimbi piccoli

Alle volte pensare di fare viaggi lunghi in macchina con dei bambini piccoli ci frena dalla scelta della vacanza. Eppure, c’è una meta veramente bellissima, all’interno del Parco Naturale Regionale delle Gravine: è Castellaneta Marina. Gli ultimi anni hanno visto salire le quotazioni di questa bellissima località di villeggiatura, particolarmente gradita alle famiglie con bimbi piccoli. Qui, infatti i turisti apprezzano la possibilità di accomodarsi in sistemazioni economiche, ma di qualità. Ma la possibilità di accedere alla doppia scelta di spiagge attrezzate, ma anche libere. Il tutto, facendo salutari e divertenti passeggiate nella splendida pineta e dei tuffi in un mare meraviglioso.

Un salto alle terme

Cambiamo tipologia di vacanza e, dopo aver pensato ai bambini, lanciamo una proposta anche per chi ha qualche acciacco dell’età. Margherita di Savoia, nota in tutta Europa per la sua salina, è anche una meta termale. Quindi, l’ideale per chi ha voglia di rilassarsi, tonificando il corpo, ma senza rinunciare al piacere del mare. Margherita di Savoia vanta anche degli stabilimenti balneari al top e delle spiagge veramente attrezzate. E, come accade raramente, pur essendo una località termale, i prezzi sono comunque contenuti. Praticamente, la meta ideale per famiglie numerose, dai nonni ai nipoti. Ecco, perché scegliere questa meravigliosa regione italiana per una vacanza 2021 all’insegna del risparmio ma anche di tanta qualità.

Approfondimento

