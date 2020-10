Dopo una dura giornata tra lavoro e impegni famigliari non c’è nulla di meglio di una calda e rilassante tisana, o un corroborante infuso. Adesso poi che arrivano le uggiose e fredde serate invernali e la tazza fumante riveste anche un ruolo psicologico importante. Dormire bene la notte e riposare mente e corpo deve essere un obiettivo che ci poniamo in maniera concreta. In questo articolo però i nostri Esperti vi consigliano come scegliere l’infuso giusto per dormire bene e svegliarsi ancora meglio. Esiste infatti un mix di due piante, salvia e lavanda che hanno la virtù di accompagnarci nel sonno, ma anche immagazzinare energie per il risveglio.

Le proprietà combinate di salvia e lavanda

Vi chiederete certamente quale magica combinazione nascondano salvia e lavanda nel momento in cui s’incontrano nel nostro infuso. Presto detto: azione antinfiammatoria e relax muscolare. I nostri Lettori sanno ormai che piante ed erbe che svolgono azione antinfiammatoria portano un beneficio collettivo al nostro organismo. Infatti, l’azione di lenire dolori, acciacchi e disturbi di vario genere, non solo ci consente di sentire meno dolore, ma anche di prevenire ulteriori disagi. Per questo, lavanda e salvia rappresentano la combinazione ideale. Un’altra azione mirata di queste due piante punta a rilassare la tensione muscolare che ci colpisce dopo una giornata vissuta con intensità. Nello specifico lavanda e salvia agiranno sugli indurimenti della cervicale, del collo e sui fastidiosi mali di testa. Allo stesso tempo, spazzando via i disturbi che ci affliggono, ci preparano al meglio per l’indomani. Ecco perché è fondamentale scegliere l’infuso giusto per dormire bene e svegliarsi ancora meglio.

Come prepararlo

La preparazione è molto semplice e potrete farla usando sia il prodotto in versione naturale che quello pronto che trovate in erboristeria o in farmacia. Diciamo che questa seconda scelta è decisamente più comoda e veloce. Per chi volesse provare ecco la ricetta:

a) 20 grammi di salvia;

b) 20 grammi di lavanda:

c) 250 millilitri di acqua, per capirci un bicchiere abbondante;

d) un cucchiaino di miele per addolcire.

Preparate un pentolino e fate bollire l’acqua, aggiungendo le due erbe e lasciandole cuocere per una ventina di minuti. Lasciate riposare per circa 10 minuti e filtrate quindi l’infuso, che sarà pronto per concedervi relax e senso di tranquillità che vi accompagneranno per la notte, donandovi un sonno ristoratore.

