I libri, si sa, sono un passatempo molto diffuso e che, ancora oggi, riscuotono un discreto successo al pubblico. Molto spesso, infatti, si vedono pendolari tirare fuori libroni altissimi dalle loro borse e leggere. Ci sono lettori che sfidano i luoghi dove si trovano e decidono di leggere nonostante tutto. E se dicessimo che si può evitare il peso nella borsa con un piccolo acquisto? Ecco come scegliere l’ebook reader più adatto.

L’ebook reader

Nato agli inizi degli anni 2000, l’ebook reader ha visto aumentare la sua popolarità grazie alle vantaggiose offerte mosse per vendere questi piccoli lettori.

Molto spesso infatti, è possibile acquisire un ebook reader facendo anche abbonamenti che prevedono il download di un determinato numero di ebook, messi a disposizione dal venditore stesso.

L’ebook reader perfetto deve essere piccolo e compatto, deve entrare in una tasca, o almeno una borsa di medie dimensioni. Si può scegliere se fare l’abbonamento al 3G, con cui il lettore può accedere ai contenuti multimediali senza l’uso del Wi-Fi casalingo, o senza. Se lo si prende senza, basterà connettere l’e-reader a una connessione Wi-Fi nelle vicinanze.

Scegliere l’ebook reader più adatto

Anche la retro-luminosità del dispositivo è una cosa da non sottovalutare. Molti lettori infatti amano leggere a letto, magari con una luce soffusa che stanchi poco gli occhi. Gli e-reader hanno infatti un programma di luminosità che permette a chi vuole leggere con poca luce di illuminare solo lo schermo. Sono perfetti nel caso si voglia leggere a letto, col partner magari addormentato di fianco.

Un’ultima cosa per come scegliere l’ebook reader più adatto, ma non la meno importante. Ci si assicuri che la memoria interna sia bella capiente. Molto spesso gli ebook hanno pochi mega byte. Quindi si opti per un ebook reader con una buona memoria, cosicché non si sia costretti a scegliere quali libri tenere e quali no.