Si sono appena aperte le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico. Se alcuni ragazzi sono ancora indecisi sul loro percorso di studi ecco una mini guida per aiutarli.

Scegliere la scuola superiore giusta non è mai stato così facile

Scegliere il giusto indirizzo scolastico non è semplice. In effetti a soli 14 anni è normale avere le idee confuse. C’è chi già sa di essere portato per le materie scientifiche, chi per quelle classiche. Chi invece preferisce un indirizzo più pratico. O chi non ha intenzione di iscriversi all’Università.

Ma per gli indecisi, ecco alcuni consigli per cercare di fare la scelta più adatta.

Riguardo i vari indirizzi, è bene informarsi sulle scuole presenti sul territorio. Sul sito del Ministero dell’Istruzione Scuola in Chiaro è possibile consultare l’elenco completo. Sceglierne le caratteristiche e consultare i servizi offerti. Confrontare gli istituti e se serve approfondire sono presenti i contatti. Così si può chiamare direttamente la scuola per avere altre informazioni.

I criteri per la scelta

Una volta chiara l’offerta formativa che propone il territorio è il momento di approfondire sugli interessi.

È fondamentale capire quali sono le predisposizioni e i gusti personali. Se si ama la letteratura, il liceo classico potrebbe essere l’ideale. Magari si preferiscono le scienze, perciò magari il liceo scientifico. Se invece si è interessati alla meccanica e a come funzionano gli oggetti, un istituto tecnico industriale è la soluzione.

Ora che gli interessi sono più o meno chiari bisogna pensare un po’ al futuro. Principalmente se si vuole proseguire con gli studi. Se non si ha intenzione di andare all’Università, o se non c’è la disponibilità economica. O se semplicemente ci si vuole subito concentrare sul lavoro, gli istituti tecnici professionali sono l’ideale. Oltre a garantire un percorso professionalizzante, spesso prevedono anche tirocini in collaborazione con aziende.

Dopo aver pensato al percorso di studi, bisogna valutare le amicizie. Sì perché spesso condizionano le scelte scolastiche. È importante ricordare che non si deve aver paura di lasciare gli amici. Negli anni delle scuole superiori si formano nuove amicizie, da aggiungere agli amici d’infanzia.

Ed ecco perché scegliere la scuola superiore giusta non è mai stato così facile. Con queste indicazioni dovrebbe essere più semplice capire quale percorso formativo intraprendere. L’ultima data utile per inviare le iscrizioni online è il 24 gennaio. Quindi c’è ancora un po’ di tempo per gli indecisi.