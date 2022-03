Per sentirci a posto e in ordine bisogna curare tante cose. Oltre all’igiene personale e un trucco che migliori il nostro aspetto, senza dubbio anche i capelli ben acconciati fanno la loro parte. Vestirci in modo accurato ed elegante per qualche evento, casual o sportivo o con abiti adatti al tipo di lavoro che si svolge, comporta delle attenzioni particolari. Prima di tutto, la scelta del tessuto e della forma dell’abbigliamento, poi, la cura del lavaggio, dell’asciugatura e, infine, della stiratura. Scegliere la migliore lavatrice e asciugatrice è importante ma lo è anche il ferro da stiro.

Strumento fondamentale per la stiratura è proprio il ferro da stiro.

Quando il vecchio non funziona più e dobbiamo cambiarlo, si potrebbero avere dei dubbi su quale ferro da stiro comprare. L’offerta ormai è molto ampia e bisognerebbe considerare alcuni fattori per fare la scelta adatta a noi:

per prima cosa, le esigenze di una famiglia formata da tre o più persone sono diverse da una coppia o da uno studente fuori sede o da una persona che vive da sola;

altro aspetto da considerare è lo spazio adibito alla stiratura;

ci possono anche essere fattori riguardanti il tipo di lavoro che si svolge;

infine, c’è la questione economica, ossia quanti soldi si possono spendere e quale tipologia di ferro da stiro ci fa risparmiare.

Scegliere la migliore lavatrice e asciugatrice è importante, ma anche quale ferro da stiro comprare tra quello a vapore, a caldaia esterna o altro in base all’uso e per risparmiare soldi

Consideriamo il ferro a caldaia esterna o incorporata. Per il primo sarebbe necessaria una base d’appoggio robusta, anche un asse da stiro e dello spazio. È l’ideale se si può tenere sempre pronto all’uso. È adatto a famiglie che effettuano frequenti lavaggi in lavatrice e che magari usano l’asciugatrice. Le pieghe vanno via in modo veloce con poche passate, grazie alla potenza della pressione del vapore. Si può utilizzare in modo continuo per molto tempo, specialmente se si hanno molti panni da stirare.

Il ferro tradizionale a caldaia incorporata occupa meno spazio, l’acqua dev’essere rabboccata più di frequente e bisogna staccarlo per poi riaccenderlo. È adatto a stirature veloci. Il ferro da stiro con caldaia esterna ha un costo più elevato, ma potrebbe essere un vantaggio in fatto di risparmio di tempo e danaro per famiglie con molti componenti e che magari necessitano di camicie e pantaloni o gonne ben stirati più giorni alla settimana. Il ferro a vapore tradizionale è più economico e più adatto per chi stira poco. Un’alternativa ad entrambi potrebbe essere il ferro verticale. Senza accendere uno dei due tipi, per togliere qualche piega da magliette o tende o altro, è subito pronto all’uso e occupa poco spazio.