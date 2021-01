Uomini e donne curano sempre il proprio aspetto e perciò bisogna scegliere il miglior trattamento naturale per ogni tipo di pelle. Con questo articolo, vogliamo dare degli utili suggerimenti per come fare latte detergente e lozioni con prodotti naturali. Per non sbagliare bisogna fare attenzione e capire prima di tutto se la pelle è secca oppure grassa. Di conseguenza, si ha l’opportunità di fare la scelta giusta per curare la propria pelle. In un altro articolo, abbiamo visto le sette erbe capaci di purificare e rinfrescare il viso.

Lozione per pelli secche

Partiamo dalle lozioni adatte alle pelli secche. Un latte detergente alla crème fraîche fa al caso. Vediamo quali ingredienti utilizzare per un flacone da 100 ml: 80 ml acqua di rose o di fiori d’arancio, 3 cucchiai crème fraîche, 1 cucchiaio olio di mandorle dolci.

Una volta ottenuti gli ingredienti basta seguire queste istruzioni per ottenere il latte detergente per pelli secche. Prendere una ciotola, mescolare delicatamente con una frusta l’olio e la crème fraîche. Incorporare l’acqua di rose o di fiori d’arancio e versare tutto in un flacone sterilizzato. Agitare prima dell’uso per creare un’emulsione. Conservare la lozione in frigorifero e utilizzare entro una settimana.

La soluzione per pelli sensibili

Molto spesso ci accorgiamo di avere pelli secche ma anche sensibili. In questo caso il rimedio naturale per la cura è di usare una lozione detergente alla rosa.

Gli ingredienti da avere a portata di mano sono 45 ml di acqua di rose, 50 ml d’olio di mandorle dolci, 5 ml d’olio di ricino e una goccia estratto di semi di pompelmo. Mettere gli ingredienti in un flacone sterilizzato da 100ml. Agitare prima dell’uso per creare un’emulsione. Conservare la lozione in luogo fresco e consumarla entro un mese.

Scegliere il miglior trattamento naturale per ogni tipo di pelle

Dopo aver visto i rimedi naturali per pelli secche, capiamo come fare una lozione adatta alle pelli grasse. Un latte detergente alla menta è un rimedio naturale da provare.

Per fare questa lozione basta prendere 100 ml acqua distillata, 10 grammi di menta fresca o 5 grammi di menta essiccata. Inoltre 2 cucchiai di latte in polvere. In una casseruola, portare a ebollizione l’acqua e la menta.

Lasciare in infusione per massimo 12 minuti. Filtrare e fare raffreddare. Aggiungere il latte e versare tutto in un flacone da 100ml. Conservare il prodotto in frigorifero e utilizzarlo entro una settimana. Scegliere il miglior trattamento naturale per ogni tipo di pelle è fondamentale.