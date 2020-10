Per le persone sembra importante trovare sempre nuovi modi per esprimere la propria personalità. L’abbigliamento è fondamentale a questo fine. Cioè perché permette di sperimentare con stili, forme e materiali.

Nella moda sono, inoltre, immancabili i colori. Questi, infatti, comunicano un gran numero di informazioni e sono un vero e proprio biglietto da visita. Se c’è chi dice che l’abito non faccia il monaco, i colori dicono molti di chi li indossa. Ecco quindi come scegliere i colori giusti per comunicare la propria personalità con l’abbigliamento.

Il significato dei colori neutri e tenui

Chi sceglie colori neutri e tenui deve fare molta attenzione al messaggio che vuole comunicare al mondo esterno. Queste tonalità, infatti, possono sembrare molto serie, lussuose o rilassate a seconda del taglio e del tessuto degli abiti.

Le combinazioni di bianco e nero sono legate, ad esempio, con il mondo del lavoro e con le serate di gala. È difficile, quindi, indossare questi colori senza sembrare diretti in ufficio.

Un look completamente nero è l’ideale per chi vuole addobbarsi di un’aura di mistero e di sofisticatezza. Il bianco regala, invece, un aspetto angelico e leggiadro ma è anche considerato il colore di chi è molto spirituale.

I colori neutri che, invece, virano verso le tonalità pastello sono perfetti per chi vuole esprimere la propria personalità senza dare troppo nell’occhio. Con l’avvento di nuove mode, come il cottagore, sono sempre di più le combinazioni di outift che utilizzano toni tenui come ocra, rosa pallido, gialli chiari, grigio e marroni delicati. Questi colori regalano infatti un’aria sognante e bohèmien. E chi li indossa sembra essere uscito dal passato e appartenere ad altri tempi.

Il messaggio passato dai colori squillanti

Scegliere i colori giusti per comunicare la propria personalità con l’abbigliamento è particolarmente difficile per gli amanti dei colori squillanti. Se con i colori tenui è possibile giocare con diverse combinazioni senza cadere nel cattivo gusto, con i toni accesi è più difficile. O si sbaglia, o si fa colpo.

L’importante è imparare ad abbinare le tonalità nel modo giusto. Ogni colore, infatti, ha un suo significato. Una persona che predilige il rosso darà un’immagine di sé passionale, piena di sicurezza e di coraggio.

Il verde è invece tipico che chi ama la natura, una vita sana ma, nello stesso tempo, denota anche uno spirito creativo. Il blu è il prediletto dai romantici e dalle persone con un’indole più calma ma profonda. Il giallo è tipico delle persone energetiche, solari e un pò giocherellone. Il rosa, infine, è scelto dalle donne che non temono la loro femminilità e vogliono esprimerla con colori forti.