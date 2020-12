L’erica è una pianta della famiglia delle Ericacee con minuscole foglie aghiformi sempreverdi riunite in verticilli, che in alcune varietà assumono splendide sfumature color giallo dorato o rosso rame.

I fiori sono piccoli, campanulati, dalle tonalità vivaci: bianchi, rosa, porpora o a due colori. Sono piante precocissime, fioriscono ininterrottamente dall’inverno alla primavera, dunque le troviamo belle nei vivai già a dicembre. Ecco perché scegliere l’erica per decorare la tavola di Capodanno. Un consiglio di stile dagli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Precoci e tardive

Le eriche tardive protraggono la fioritura fino a giugno e ottobre. Si piantano in giardino da marzo a maggio o in ottobre e novembre, a gruppi o isolate, in vasi con almeno 20 cm di profondità.

Queste piante amano i terricci leggermente acidi, torbosi, leggeri e non amano il terreno calcareo. Si moltiplicano generalmente per talea, da luglio a ottobre. Si prelevano i germogli laterali, lunghi 5 cm e si piantano in un miscuglio di torba e di sabbia.

Scegliere l’erica per decorare la tavola di Capodanno

La decorazione per la tavola di Natale con ciuffi di erica è molto elegante. È adatta alle case con mobili antichi dallo stile severo. Spicca sulle tovaglie candide e antiche di fiandra, al centro del tavolo rotondo, anche romantico per due, con l’accompagnamento di piccole rose bianche o bucaneve.

Sa portare in tavola la seduzione, indubbiamente. Ma l’erica è bellissima anche da sola. Se la tavola è rettangolare, l’erica può essere messa a striscia, creando un lungo festone basso, che sfiora la tovaglia.

In cima e in fondo al nastro di erica si possono mettere dei candelabri, in argento, come tutta la posateria. Se si ha una piccola collezione di animali d’argento, possiamo metterli in giro per il festone di erica, come se fossero seminascosti tra i cespugli di una brughiera scozzese, là dove l’erica fiorisce in modo spettacolare.

Il colore dei fiorellini sarà esaltato dalla luce delle candele, dal riverbero dei bicchieri di cristallo, dei vassoi di Sheffield.