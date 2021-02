Negli ultimi tempi gli italiani che hanno deciso di imparare a preparare la pizza fatta in casa sono aumentati moltissimo. Tutto ciò ovviamente non può che essere la conseguenza dei ristoranti chiusi e della voglia da parte di molti di non privarsi del gusto di questo ottimo piatto italiano. Per eseguire la ricetta nella maniera corretta sono tanti i passaggi i segreti che è necessario conoscere. In questo articolo ne vogliamo svelare uno riguardante l’impasto. Infatti scegliendo questa farina otterremo una pizza soffice e facilissima da digerire.

La componente principale

Come ben sappiamo, la farina costituisce l’ingrediente principale dell’impasto della pizza. Diventa dunque comprensibile come la scelta sul tipo da utilizzare cambi non poco il risultato finale. Difatti tutte le farine adatte a preparare la pizza possiedono delle caratteristiche ben specifiche, conoscerle dunque è fondamentale al fine di presentare il piatto proprio come lo desideriamo. Per questo, oggi ne descriveremo una che, oltre ad essere utilizzata frequentemente, presenta più di una qualità. Infatti scegliendo questa farina otterremo una pizza soffice e facilissima da digerire.

La farina di grano duro

La farina di grano duro la possiamo riconoscere in quanto si presenta come un insieme di piccoli granelli, molto simile alla consistenza della sabbia. Ce ne siamo occupati già in passato, sottolineando come fosse ottima per friggere determinati ingredienti. Per chi volesse approfondire, consigliamo di cliccare qui. Anche nella preparazione dell’impasto della pizza, la semola di grano duro risulta essere una scelta vincente.

Andiamo a vedere perché. Innanzitutto questo tipo di farina permette alla pizza di uscire dal forno estremamente soffice all’interno, ma ancora croccante all’esterno. Ed è proprio per questo fantastico contrasto che in moltissimi non hanno dubbi a scegliere questa come componente principale del proprio impasto. Le qualità però non finiscono qui. In tanti infatti notano come la pizza che presenta questa farina sia molto leggera e, di conseguenza, facile da digerire. Questa è senza dubbio una caratteristica importante e che in molti ricercano. Consigliamo dunque di tentare, per scoprire gli ottimi pregi della semola di grano duro.