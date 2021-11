Le mattonelle del bagno e della cucina tendono a sporcarsi rapidamente e per far sì che siano sempre lucide occorre pulirle frequentemente. Sempre più persone preferiscono ricorrere ai cosiddetti rimedi naturali per farlo. Vediamone alcuni e scegliamo tra questi metodi naturali quello più idoneo a far brillare le mattonelle del bagno e della cucina. La maggior parte di questi sono arcinoti e veri e propri “classici” rimedi della nonna. Altri sono un po’ meno conosciuti. Si consiglia di applicare i metodi descritti su una piccola porzione di pavimento e lasciarli agire prima di effettuare una pulizia completa. Infatti, alcuni potrebbero non essere adatti al proprio pavimento e finire per rovinarlo e questo è il modo migliore per evitare quest’inconveniente.

L’aceto

L’aceto è particolarmente indicato per lucidare e pulire le mattonelle incrostate dal calcare e da sporco. Può essere usato puro oppure diluito in acqua calda. Lo versiamo in un contenitore spray, lo spruzziamo sulle mattonelle e asciughiamo con un panno di cotone. Per avere un risultato migliore farlo agire sulle piastrelle per trenta minuti, poi rimuoverlo con un panno umido e asciugare.

La fecola di patate

In pochi sanno che la fecola di patate può essere usata per pulire le mattonelle, anche quelle con le macchie più incrostate.

Aggiungere tre cucchiaini di fecola di patate per ogni bicchiere di acqua ossigenata. Immergere un panno nella miscela ottenuta e strofinare sulle mattonelle. Sciacquare con l’acqua e asciugare.

Il percarbonato di sodio

Il percarbonato di sodio è conosciuto e utilizzato per il suo potere sbiancante. È adatto per pulire le fughe delle piastrelle.

Bisogna creare un composto mischiando una parte di percarbonato con due o tre parti di acqua. La consistenza di questa miscela deve essere un po’ densa, perché va applicata sulle fughe e fatta agire per una ventina di minuti. Dopodiché toglierla con uno spazzolino da denti e asciugare.

Il bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio ha un buon potere disinfettante. Creare una pastella aggiungendo alla quantità di bicarbonato scelta un po’ di acqua spalmare sulle piastrelle e togliere con un panno morbido, dopo averla fatta agire per un minuto.

Il Tea tree oil

Il Tea tree oil è un olio essenziale antibatterico e antivirale usato anche per eliminare le muffe. Aggiungere poche gocce di quest’olio ad una pastella precedentemente preparata di acqua e bicarbonato di sodio e usare la soluzione sulle piastrelle da bagno sulle quali potrebbe comparire più facilmente la muffa.