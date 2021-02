Lo smartworking è ormai diventato una realtà per tantissime persone: qualcuno lo ama, altri invece preferirebbero tornare in ufficio. Se però siamo costretti a lavorare da casa è molto utile crearci una postazione e renderla il più possibile confortevole. Ma attenzione a non dar perso solo alla scrivania, alla sedia e al computer, perché esiste un altro elemento importantissimo: le piante. Scegliamo queste piante per lavorare meglio in smartworking.

I benefici

Sembra incredibile, ma le piante influiscono in maniera davvero molto positiva sul nostro lavoro. Un primo e logico punto a favore delle piante è a loro capacità di purificare l’aria (come spiegato già in questo articolo). Inoltre la presenza del verde aumenta l’umidità dell’ambiente. Queste due caratteristiche rendono la nostra postazione da lavoro decisamente più confortevole.

La presenza di piante inoltre è utile per diminuire e tenere sotto controllo lo stress. È infatti normalissimo essere sotto tensione quando si lavora, soprattutto in questo periodo, ma il verde può aiutare a contrastare queste sensazioni. Le piante riusciranno a donarci una sensazione di relax e benessere e a farci essere più positivi.

Infine le piante ci rendono più produttivi e creativi. Lo conferma questo studio dell’Università di Exeter, nel quale si afferma che grazie al verde l’efficienza sul lavoro aumenta del 15%. Le piante infatti ci aiutano a concentrarci meglio in quello che facciamo, coinvolgendoci fisicamente ed emotivamente.

Quali piante scegliere

Scegliamo queste piante per lavorare meglio in smartworking. Ovviamente la scelta dovrà ricadere sulle piante che ci piacciono più adatte alle condizioni di luce e temperatura della nostra postazione. Tuttavia alcune piante semplici da trovare e perfette per purificare l’aria sono:

dracaena marginata;

dracaena fragans o tronchetto della felicità;

sansevieria trifasciata o lingua di suocera;

chamaedorea seifrizii o palma di bambù;

chamaedorea elegans o palma della fortuna;

hedera helix o edera comune;

spathiphyllum o spatafillo.

Per maggiori benefici utilizziamo almeno 5 piante in uno spazio di 10m2, 10 piante per uno spazio di 20m2 e così via. Posizioniamole sulla scrivania e attorno a noi (anche appese al soffitto) e scegliamo vasi colorati in linea con l’arredamento. Infine prendiamoci cura delle nostre piante per pochi minuti al giorno, controllando terreno, foglie e fiori.