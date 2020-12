Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dubbio amletico: preparare un piatto di pasta salutare o preferirne uno più gustoso? Non è una scelta facile e, alle volte, può realmente condizionare poi il piacere di cucinare. Allora scegliamo il mix giusto tra gusto e benessere in queste penne integrali con ricotta, asparagi e zucchine. Non è propriamente il periodo degli asparagi freschi, ma ce ne faremo una ragione, utilizzando quelli sottovetro. Parliamo comunque di una ricetta davvero semplice, la cui preparazione ci impegnerà per pochi minuti. Allo stesso tempo, semplice ed economica, con l’obiettivo di unire il benessere delle fibre e delle vitamine al piacere della ricotta.

Gli ingredienti per 4 persone

400 grammi di penne integrali;

300 grammi di ricotta fresca;

un barattolo di asparagi;

2 zucchine;

olio extravergine;

sale e pepe;

aglio;

formaggio grattugiato.

Per una scelta dal gusto più marcato, ecco asparagi verdi e ricotta di pecora. Per l’opzione più delicata, meglio dirigersi su asparagi bianchi e ricotta mista. Allo stesso modo, nella scelta tra il parmigiano e il padano o l’eventuale pecorino.

Come preparare le penne

Scegliamo il mix giusto tra gusto e benessere in queste penne integrali con ricotta, asparagi e zucchine, seguendo la nostra ricetta:

prendiamo una padella e prepariamo un soffritto con l’olio, le zucchine tritate molto fini e l’aglio, salando a seconda del nostro gusto;

lasciamo cuocere per permettere alle verdure di ammorbidirsi e di formare la crosticina dorata;

spegniamo il fuoco e aggiungiamo la ricotta, schiacciandola con la forchetta per amalgamare bene gli ingredienti. Aggiungiamo appena un po’ di pepe;

scoliamo la pasta, tenendola al dente e uniamola alle verdure, facendo saltare a fuoco alto;

serviamo in tavola con una bella spolverata di parmigiano o padano.

Se vogliamo proseguire con un pasto all’insegna del benessere, consigliamo una frittata, utilizzando ancora gli asparagi e il formaggio grattugiato.

