Scattano i titoli bancari e la Borsa è pronta a nuovi record. Ecco cosa può accadere oggi

Ieri in Piazza Affari è stata una giornata quasi euforica. L’indice delle blue chips è scattato verso l’alto in apertura, trascinato dagli acquisti sui bancari. Al termine della seduta, i prezzi hanno chiuso a 20.209 punti, ben oltre l’importante soglia dei 20mila punti, in rialzo del 3%. Un balzo che però ha avuto un neo, che può influenzare negativamente questa seduta. Ecco cosa può accadere oggi, secondo l’analisi di ProiezionidiBorsa.

Scattano i titoli bancari, la Borsa pronta a nuovi record

A Piazza Affari scattano i titoli bancari e la Borsa è pronta a nuovi record. Il massimo del 21 luglio a 21.133 punti è a portata di mano. Dalla chiusura di ieri, sono appena 930 punti. Solo ieri la Borsa ne ha fatti 700. C’è la possibilità che entro il fine settimana l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), possa ritoccare il massimo degli ultimi 5 mesi.

Tutto dipenderà dai titoli bancari. Se la corsa proseguirà, è possibile che anche oggi Piazza Affari metta a segno un altro bel rialzo, avvicinandosi alla soglia dei 21mila punti. Ma nella prima parte della giornata si potrebbe assistere anche ad un calo. Perché? Perché ieri alcuni titoli bancari hanno guadagnato moltissimo e molti trader potrebbero decidere vendere per passare all’incasso.

L’indice in mezzo ai gap, deve decidere quale chiudere

Inoltre c’è un altro aspetto tecnico da tenere in considerazione. Il neo a cui facevamo riferimento nell’incipit dell’articolo. Ieri l’apertura in forte rialzo dell’indice Ftse Mib, ha aperto un gap dei prezzi. E si sa che tutti i gap verranno chiusi, prima o poi. Così oggi si potrebbe assistere ad una discesa dei prezzi fino a 16.665 punti, livello a cui il gap sarebbe chiuso. Oppure l’indice potrebbe aprire in rialzo e proseguire la corsa fino 20.363 punti, dove chiuderà un gap che i prezzi hanno aperto nella seduta del 24 luglio. Insomma adesso l’indice è tra due gap. Vediamo quale chiuderà per primo.

