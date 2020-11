Più di 300 euro di multa previsti dal Codice della Strada sia per le automobili che per i mezzi da trasporto pesante. Si tratta di una modifica introdotta nel 2010, per cui scatta la sanzione se non c’è questo accessorio a bordo anche delle moto.

Si tratta delle catene da neve al posto delle quali l’automobilista può decidere di montare le gomme da neve. L’obbligo è in vigore dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno.

Prova il Trading iBroker in TradingView con una Demo Gratuita e dati in tempo reale.

Attivabile subito. PROVALA ORA!

Considerato che il nostro Paese comprende fasce climatiche particolari il Ministero dei Trasporti ha anche previsto che, per sicurezza, quei dispositivi possano essere installati un mese prima dell’entrata in vigore dell’obbligo o della sua scadenza. Quindi gli automobilisti possono installare gomme da neve, o altri dispositivi anti scivolamento, già dal 15 ottobre e rimuoverli il 15 maggio.

La normativa riguarda tutto il territorio nazionale, ma è solo la regola di base. Le Regioni o i Comuni possono imporre prescrizioni più rigide. È, quindi, sempre necessario controllare sul sito della propria Regione o del proprio Comune. In caso di incertezza, una telefona al locale ufficio ACI consentirà di risolvere ogni dubbio.

Scatta la sanzione se non c’è questo accessorio a bordo anche delle moto

La sanzione è prevista dagli artt. 7 e 14 del CdS. In particolare, se il veicolo senza catene a bordo viene fermato fuori dal centro abitato, pagherà la sanzione massima, pari a 335 euro. Lo stesso se l’infrazione avviene sulle autostrade.

Non è detto che l’auto venga costretta a fermarsi se sorpresa senza i dispositivi di sicurezza di cui stiamo parlando. Se l’automobilista si adegua subito potrà riprendere la marcia, ma rimane da pagare la multa. Se, però, viene fermato nuovamente, e non si è adeguato alla normativa, gli verranno anche decurtati tre punti dalla patente.

Inoltre, per adeguarsi prontamente, e riprendere la marcia, è necessario poter acquistare delle catene seduta stante. In autostrada è possibile provvedere se c’è una stazione di servizio fornita di catene in vendita. Se invece il mezzo viene fermato in una strada extraurbana secondaria mettersi in regola sarà impossibile.

Per completezza la Redazione di ProiezionidiBorsa vi segnala che analogo obbligo è presente anche per le moto. Il Ministero ha provveduto con la Circolare interpretativa n. 12424-DIV3-C. In particolare, per adeguarsi occorre montare, nel periodo invernale, pneumatici di tipo M+S con un codice di velocità inferiore a quello previsto dal libretto di circolazione.