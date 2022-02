Il reddito di cittadinanza è un sussidio introdotto in Italia con il Decreto Legge numero 4 del 28 gennaio 2019. Lo scopo di questo aiuto economico è supportare le persone che si trovano al di sotto di una soglia minima di povertà. Nello specifico, lo Stato elargisce il reddito di cittadinanza a chi dichiara di avere un ISEE inferiore ai 9.360 euro all’anno.

Al fine di scongiurare comportamenti truffaldini da parte dei cittadini che percepiscono il reddito, la legge prevede delle regole da rispettare per mantenere l’agevolazione. Tra queste compare l’obbligo di presentare la DID (Dichiarazione d’Immediata Disponibilità al lavoro), di partecipare a corsi di formazione, di accettare proposte di lavoro congrue. Chiaro è che il reddito di cittadinanza non è più elargito quando il cittadino comincia a lavorare.

Ma ci sono anche altri comportamenti, in seguito ai quali scatta in automatico l’aumento dell’ISEE e, di conseguenza, decade il diritto al sussidio. Può essere questo il caso dell’abbandono del tetto coniugale, nel caso in cui entrambi i coniugi ricevano il reddito di cittadinanza. Si tratta di un caso non così frequente, ma che ha comunque dato vita a diverse contese tra INPS e cittadini.

Scatta in automatico l’aumento dell’ISEE con questo comportamento che fa perdere il reddito di cittadinanza

Quando una coppia è sposata, si calcola l’ISEE cumulativo della famiglia. Per questo, è raro che il reddito di cittadinanza venga assegnato a più membri di uno stesso nucleo familiare. Eppure può accadere, per esempio nel caso in cui entrambi i coniugi sono disoccupati. Ma cosa accade se i coniugi, che percepiscono il reddito di cittadinanza, si separano per poi tornare insieme?

Nel caso in cui non ci sia una sentenza di separazione del giudice, i due coniugi resterebbero sposati dinnanzi alla legge, anche ai fini ISEE. Al contempo, l’INPS potrebbe presumere che il coniuge che ha abbandono il tetto coniugale, pur restando di fatto convivente, abbia lavorato durante la separazione. La conseguenza automatica sarebbe la perdita dei presupposti necessari per ricevere il reddito di cittadinanza, dunque la decadenza immediata del sussidio. Non solo: l’INPS avrebbe anche diritto a chiedere il rimborso di tutte le quote di reddito di cittadinanza elargite durante il periodo di separazione.

In altre parole: la mancata conoscenza dell’ipotetico reddito del coniuge, che ha lasciato il tetto coniugale, equivale alla legittima presunzione che percepisca un reddito. La perdita del reddito di cittadinanza da parte del coniuge che rimane può essere scongiurata solo con cancellazione anagrafica o cambio di residenza.

