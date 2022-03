Il corpo comunica con noi ogni giorno. L’organismo, infatti, ci invia segnali di continuo per farci capire se c’è qualcosa che non va. Quando un ingranaggio del nostro corpo non funziona come dovrebbe, infatti, dovremmo prestare attenzione per intervenire in modo rapido. Una volta raccolti tutti i sintomi che possiamo notare, ovviamente dovremmo confrontarci con un medico per capire di cosa si tratta. Ma essere già informati potrà sicuramente tornarci utile.

Sintomi che si possono avere in diversi casi, ecco quando i segnali del nostro corpo sono in realtà delle avvisaglie da non prendere sottogamba

I sintomi di cui vogliamo trattare oggi riguardano una patologia poco conosciuta, congenita ed ereditaria. Stiamo parlando della malattia di von Willebrand che, come spiegano gli esperti di Humanitas, si presenta per un deficit del fattore di von Willebrand. Coloro che ne soffrono presentano una tendenza spiccata ed evidente alle emorragie e, ovviamente, i tipi di segnali dipendono anche dalla gravità della patologia. Stiamo parlando, in questo caso, di una malattia sicuramente rara, ma anche della più frequente tra quelle emorragiche congenite. Dunque, tenere conto delle sue manifestazioni può essere sicuramente importante.

Scarsa concentrazione e mestruazioni abbondanti potrebbero essere dei campanelli d’allarme di una silente malattia che pochissimi conoscono

La malattia di von Willebrand si presenta inizialmente con alcuni segnali molto lievi, spesso riconducibili a situazioni decisamente più leggere. Per esempio, come già sottolineato, potremmo andare incontro a un problema di concentrazione. E, soprattutto, potremmo trovarci di fronte a una perdita abbondante di sangue durante le mestruazioni (nei pazienti di sesso femminile). Inoltre, si dovrebbe avvertire un continuo senso di stanchezza e si dovrebbe presentare un pallore apparentemente inspiegabile. Anche l’affaticamento per sforzi oggettivamente non pesanti è nella lista. Nella seconda fase della malattia, poi, ci sono segnali decisamente più evidenti e preoccupanti. Tra questi, per esempio, c’è la facilità nel procurarsi lividi e una difficoltà delle ferite di bloccare l’emorragia.

Dunque, ora lo sappiamo. Scarsa concentrazione e mestruazioni abbondanti potrebbero essere dei semplici sintomi di qualche lieve problema. Ma, accompagnati dagli altri segnali iniziali che abbiamo evidenziato, potrebbero anche essere delle avvisaglie da tenere in considerazione. Per questo motivo, quindi, non ci rimane altro che confrontarci con il nostro medico di fiducia, senza allarmarci in alcun modo. Un esperto, che conosce in modo approfondito la nostra situazione, saprà sicuramente dirci cosa fare per risolvere il problema.

