Le scarpe di pelle sono uno degli accessori più importanti del guardaroba maschile e femminile, ma tendono a richiedere più cure delle scarpe normali.

Per questo motivo voglio spiegarvi come tenerle sempre nuove seguendo questi trucchi militari. Durante la mia esperienza nell’esercito italiano ho dovuto imparare a mantenere le mie scarpe sempre in ordine e scintillanti. Per questo voglio spiegarvi oggi come mantenere le scarpe sempre nuove seguendo questi trucchi militari.

Come mantenere le scarpe sempre nuove seguendo questi trucchi militari

Primo consiglio, scegliete il lucido giusto. Ogni scarpa ha una sfumatura diversa e sbagliando lucido la rovinerete in maniera irrisolvibile. Se non siete sicuri di quale lucido comprare rivolgetevi ad un calzolaio. Può sembrare una perdita di tempo ma vi basterà qualche minuto per sapere quale lucido comprare per delle scarpe che vi dureranno anni. Vale l’investimento.

Secondo consiglio, non usate la stessa spazzola per scarpe dai colori diversi. La spazzola tende, infatti, ad impregnarsi del lucido che utilizzate. Pertanto rischierete di trasformare le vostre scarpe in calzature degne di arlecchino.

Terzo consiglio, lasciate riposare il lucido prima di rimuoverlo. In questo modo il lucido tenderà ad asciugarsi e sarà più facile da rimuovere. La pelle delle scarpe assorbirà, inoltre, un pò di lucido e il risultato sarà ancora migliore.

Quarto consiglio, comprate delle calze femminili di nylon. Non sto scherzando. Per quanto contro intuitivo questo indumento è perfetto per togliere il lucido dalle scarpe. La loro sottigliezza rimuove, infatti, il lucido in maniera veloce e sicuro. Potrete, inoltre, mettere la mano nella calza e passarla semplicemente sulla scarpa. Risparmierete tempo e avrete un risultato migliore che utilizzando un normale panno. E se i soldati sono abbastanza pratici per usarle in questo modo lo puoi essere anche tu.

Cosa non fare assolutamente

Anche se sembra una scappatoia intelligente e semplice, evitate di comprare un calzanetto.

Il calzanetto è una spugna imbevuta di lucido che a prima vista sembra la soluzione perfetta per mantenere le proprie scarpe in ordine a lucide. Il problema, però, si nasconde nell’utilizzo del calzanetto per lunghi periodi. Ogni volta che passerete questa spugna sulle vostre scarpe state, infatti, rilasciando uno strato di lucido sulle vostre scarpe.

Il problema è che con il passare del tempo questi strati si sovrappongono e tendono a spaccarsi ad ogni urto. L’effetto è quello di grinze nella pelle delle vostre scarpe che assumeranno, in tal modo, un aspetto vecchio e consunto.

Se vi è capitato di vedere qualcuno camminare con delle scarpe di pelle vecchie e raggrinzite è perché il proprietario ha preferito utilizzare il calzanetto. Non fate come lui e preferite sempre il lucido tradizionale.