Con l’arrivo dell’inverno il tipo di calzature che indossiamo cambia drasticamente. In particolare, tornano le scarpe in pelle, che tengono al caldo i piedi in tutta comodità senza rinunciare all’eleganza. Quest’inverno tale tendenza è ancora più evidente, dal momento che i capi in pelle sono tornati di gran moda. Basta vedere quali sono quelli più gettonati e come possiamo osare con gli abbinamenti per farci subito tornare la voglia d’indossare della pelle, vera o sintetica. Spesso però ci dimentichiamo che stiamo esponendo queste delicate calzature a umidità e freddo. La pelle vera è un materiale naturale e in quanto tale è molto delicato. Ecco come agire per avere scarpe in pelle pulite e lucenti contro la pioggia con questi semplici passaggi. Infatti, ci sono metodi precisi per rimuovere le macchie e reidratare la pelle, sia naturali che no.

Prima di procedere però, accertiamoci che le nostre scarpe siano effettivamente in pelle e non scamosciate. Per questo materiale suggeriamo gli stessi consigli dati per la pulizia delle borse.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Scarpe in pelle pulite e lucenti contro la pioggia con questi semplici passaggi

Per prima cosa dobbiamo rimuovere la terra e lo sporco in eccesso accumulato sulle scarpe. Infatti è molto frequente avere fango e polvere sulla loro superficie dopo una semplice camminata nella pioggia. Rimuoviamo lo sporco con una spazzola, uno spazzolino o un pennello con setole morbide. Dobbiamo evitare di utilizzare un panno, perché piccoli sassolini e detriti potrebbero graffiare la pelle. Ricordiamoci di passare accuratamente anche su cuciture e fenditure.

Adesso togliamo i lacci, che spesso sono di un materiale diverso e potrebbero macchiarsi e macchiare quando possiamo utilizzare i detergenti. Se anche queste vanno pulite, mettiamole in una retina e poi in lavatrice. Nel caso in cui le stringhe siano di materiale delicato, possiamo sempre lavarle a mano con un sapone neutro.

Torniamo alle scarpe e inumidiamo un panno pulito strizzandolo per bene. Aggiungiamo una piccola quantità di sapone neutro o apposito per la pulizia del pellame. In ogni caso, strofiniamo la superficie delle scarpe con grande delicatezza.

Per un lavaggio rapido e rimuovere le macchie possiamo pensare anche di utilizzare delle salviette umide per bambini. Questa è però devono essere estremamente delicate e possibilmente con ingredienti naturali. Spesso, queste contengono anche elementi idratanti molto graditi alla pelle.

Un’alternativa davvero naturale è un misto di acqua e aceto di vino bianco in uguali quantità. Oppure, per rimuovere macchie di unto usiamo polveri assorbenti come il borotalco e l’amido di mais. Il primo dovremmo lasciarlo in posa per circa tre ore, l’altro per 8.

Attenzione all’ultimo passaggio

Quale che sia il metodo scelto per pulire la pelle è assolutamente essenziale rimuovere il prodotto in eccesso. Per questo utilizziamo un panno umido pulito e lucidiamo con del lucido da scarpe. La successiva asciugatura deve avvenire naturalmente in un’area fresca e non esposta direttamente ai raggi del sole o a una fonte di calore artificiale.