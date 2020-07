Anche se le abbiamo appena prese, le scarpe estive possono rovinarsi rapidamente, se non sappiamo come fare la giusta manutenzione. Pulizia sbagliata, protezione sbagliata o rimedi improvvisati, possono renderle immettibili prima ancora che finisca la stagione. Ecco alcuni consigli ‘che calzano’ dalla nostra redazione lifestyle.

Scarpe di pelle lucide e pulite

I solventi per lo smalto delle unghie sono ottimi per togliere il catrame e il grasso da un paio di scarpe o sandali bianchi, dopo una passeggiata. Non bisogna usarli però sulle scarpe di plastica.

Se si va in spiaggia con le scarpe o i sandali di pelle, passare una spugnetta imbevuta in una soluzione in parti uguali di acqua e aceto. Se il lucido è finito, per una volta usate lo spray per i vetri o quello per i mobili. Per distribuire in modo uniforme il lucido, si possono passare le scarpe con un panno pulito e poi con una patata cruda. Dopo il lucido da scarpe, potete spruzzare le scarpe con lacca per capelli. Le scarpe di cuoio chiaro si lucidano con una punta di vaselina.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Cosa fare dopo un temporale

Scarpe estive, come farle durare fino a settembre. Anche se hanno preso acqua. Dopo un temporale, si può infilare il fon nel gambale degli stivali e lasciarlo funzionare, finché non sono completamente asciutti. Le scarpe femminili si mettono sotto una sedia, appese ad asciugare per i tacchi, alla traversa. In tal modo possono prendere aria da tutti i lati. Per evitare che si induriscano, bisogna spalmarle di sapone, poi lasciarle asciugare lontano da fonti di calore.

Scarpe di tela come nuove

Per mantenere le scarpe di tela sempre nuove, prendete l’abitudine di spruzzarle con uno spray impermeabilizzante, per esempio un appretto spray a base di colla di coniglio . Quelle con la suola di corda, vanno strofinate con un vecchio spazzolino, intinto in uno shampoo per tappeti e moquettes.

Scarpe estive, come farle durare fino a settembre

Se le scarpe dei bambini sono già spellate e il lucido non prende, bisogna strofinarle con patata cruda o alcool prima di lucidarle. E una volta fatto, fissare il colore del lucido da scarpe con della lacca per capelli. Per far imparare al bambino a mettere la scarpa giusta sul piede giusto, fare un segno all’interno della sola scarpa destra.