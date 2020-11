Le scarole sono la base di molte ricette, si possono consumare in vari modi. La ricetta che esamineremo oggi permette di realizzare un piatto che stupirà i vostri familiari o i vostri ospiti. La scarola considerato un alimento povero, cotta al forno si arricchisce di sapore.

La ricetta è facile e richiede una preparazione di circa 20 minuti.

Scarole al forno con olive nere e pangrattato, ricetta facile e pronta in meno di 20 minuti per sei persone

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ingredienti per sei persone:

a) cinque ceppi di scarole;

b) 60 gr di olive nere snocciolate;

c) due rametti di prezzemolo

d) due spicchi di aglio

e) 100 gr di pangrattato;

f) un cucchiaio di capperi;

g) quattro acciughe salate;

h) 100 ml di olio extravergine;

i) sale e pepe quanto basta.

Preparazione

Lavare e asciugare la scarola eliminando le foglie sciupate e le basi. Quindi lavare i capperi, sbucciare l’aglio e tagliare a fettine le olive snocciolate. Lavare il prezzemolo, staccare le foglioline e tritarle.

Sciacquare le acciughe più volte eliminando il sale, eliminare le interiora e le lische. Asciugare con carta da cucina.

Versare in una casseruola 40 gr di olio e far soffriggere l’aglio. Aggiungere le scarole sgocciolate e far cuocere il tutto coperto per 15 minuti.

Scaldare 30 gr di olio in un’altra padella e soffriggere per cinque minuti il secondo spicchio d’aglio, con metà di pangrattato, mescolando più volte.

Poi eliminare l’aglio, aggiungere le olive, i capperi, il prezzemolo tritato e le acciughe a pezzetti. Mescolare di continuo e aggiungere una spolverata di pepe.

Togliere dal fuoco le scarole e scolarle schiacciandole con un mestolo forato. Trasferire il tutto in una teglia unta con olio. Ricoprite con il condimento delle acciughe le scarole. Condire con un filo d’olio e cospargere il tutto con pangrattato.

Infornare nel forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti, finché non si formerà una crosticina in superficie. Sfornare e servire direttamente in tavola le scarole al forno con olive nere e pangrattato.