Scaricare la nostra musica preferita da YouTube è legale solo in questo caso

Gli hobby sono radicalmente cambiati. Grazie alla tecnologia giovani e meno giovani possono trascorrere ore e ore davanti alla TV o al PC. L’innovazione non si ferma mai e porta con sé nuove domande e nuove problematiche. Anche in ambito legale. La giurisprudenza, infatti, si sta aggiornando sempre di più per contrastare il cybercrime.

YouTube, in particolare, contiene diverse opere protette dal diritto d’autore. Come bisogna comportarsi? Quali sono i limiti a cui dobbiamo attenerci?

YouTube è un mondo vasto e variegato

Trailer, film, gameplay, concerti, tutorial. YouTube è davvero un mondo vasto e variegato. Si può trasformare in un passatempo in piena regola. Sono molte le cose che si possono fare, per esempio, si possono leggere degli audiolibri, imparare delle cose nuove oppure seguire personaggi strani e divertenti. Si può anche creare un canale da milioni di visualizzazioni.

Ma si può scaricare la musica? Non sempre.

Scaricare la nostra musica preferita da YouTube è legale solo ed esclusivamente in questo caso particolare.

È legale scaricare musica da YouTube? Dobbiamo stare attenti alle nostre mosse oppure non rischiamo nulla? Non è molto facile dare una risposta univoca a tali domande. Certo, bisogna ammettere che molti si sono lanciati nel download di brani dal sito.

Esistono vari modi per farlo. A partire da applicazioni sullo smartphone. Fino a programmi sul PC. Lo si può fare anche su siti Internet.

La legge italiana ha toccato molte volte un argomento spinoso come questo.

Le sentenze della Cassazione, però, parlano chiaro. Si potrebbe configurare il reato di duplicazione di opere dell’ingegno protette da diritto d’autore. Ma solo ed esclusivamente se esse vengono diffuse. Con o senza scopo di lucro.

Scaricare la nostra musica preferita da YouTube, quindi, è legale solo se lo si fa per uso personale. In caso contrario si può incorrere in sanzioni abbastanza pesanti. Si può arrivare ad un’ammenda di 15.000 euro. Meglio non infrangere questa legge.