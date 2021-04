I setup calcolati secondo il metodo coperto da copyright di ProiezionidiBorsa per i primi 5 mesi dell’anno erano i seguenti: 8 marzo, 16 aprile e 19 maggio. In queste date, con probabilità dell’80% ed oltre, si dovevano formare minimi/massimi assoluti/relativi.

Il 16 aprile, molto probabilmente ha visto formare un massimo ma procediamo per gradi. Lo scopo è capire se è il caso di scappare da Wall Street o non è ancora il momento di abbandonare i mercati azionari americani.

La nostra previsione annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 16 aprile



Da un paio di settimane siamo entrati in un’area di prezzo e tempo, dove dovrebbe formarsi un massimo di periodo e dare spazio ad un ritracciamento fino alla settimana numero 18/19 dell’anno. Scadenza che collima con il setup del 19 maggio.

Come regolarsi quindi?

Per definire uno scenario attendibile e togliere il rumore di fondo e possibili falsi segnali, dobbiamo andare a monitorare i livelli di inversione ribassista settimanale per i principali indici azionari americani.

Scappare da Wall Street o non è ancora il momento di abbandonare i mercati azionari americani?

Dow Jones

Ultimo prezzo a 33.821,30. Ritracciamento in corso verso il primo obiettivo posto in area 33.545,80. La chiusura di questa settimana inferiore a questo livello farebbe scattare una prima proiezione ribassista verso i seguenti obiettivi: 31,250 e poi successivi da raggiungere per/entro il 19 maggio.

Nasdaq C.

Ultimo prezzo a 13.786,27. Ritracciamento in corso verso il primo obiettivo posto in area 13.582,80. La chiusura di questa settimana inferiore a 13.783,90 farebbe scattare una prima proiezione ribassista verso i seguenti obiettivi: 12.500/12.100 e poi successivi da raggiungere per/entro il 19 maggio.

S&P 500

Ultimo prezzo a 4.134,94. Ritracciamento in corso verso il primo obiettivo posto in area 4.114,82. La chiusura di questa settimana inferiore a 13.783,90 farebbe scattare una prima proiezione ribassista verso i seguenti obiettivi: 3.850/3.770 e poi successivi da raggiungere per/entro il 19 maggio.

Questa eventuale fase ribassista, dovrebbe lasciare spazio ad una nuova fase di rialzo fino alla prima settimana di agosto.

Per il momento non è ancora il momento di fasciarsi la testa. Vedremo prima come chiuderà questa settimana e poi e si procederà per step.