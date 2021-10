Si preparano una valanga di scandali e dimissioni nella politica e nella finanza mondiale. Dopo i “Panama papers”, i “Pandora papers” promettono 12 milioni di documenti e informazioni che smascherano i conti offshore miliardari di politici e finanzieri. A far loro compagnia anche tante stelle dello sport e dello spettacolo che saranno presto inseguiti dalle agenzie fiscali competenti. La nuova inchiesta del Consorzio internazionale di giornalisti investigativi riguarda 156 Stati. In alcuni il terremoto è già scoppiato da qualche ora e presto ci saranno clamorose uscite dalla scena pubblica per i nomi che hanno accumulato nei paradisi fiscali come Panama. Tra le testate che hanno lavorato a questa maxinchiesta, che scalderà questo autunno già difficile, per l’Italia c’è l’Espresso. Ecco le prime anticipazioni raccolte dalla Redazione Attualità di ProiezionidiBorsa. Tra i nomi dello spettacolo ci sono anche il cantante Julio Iglesias e la top model Claudia Schiffer.

Teste eccellenti da Putin a Claudia Schiffer

Scandalo ‘Pandora papers’, Ancelotti nelle liste. Dimissioni a valanga tra politici e manager. Questi dossier mieteranno teste eccellenti in 90 nazioni. Sono oltre 300 i politici presenti nei Pandora papers. Fra questi l’ex capo del governo britannico Tony Blair. Ci sono il re di Giordania e 35 capi di Stato in carica come il presidente dell’Ucraina, i presidenti del Kenya Uhuru Kenyatta, del Cile Sebastian Pinera e dell’Ecuador Guillermo Lasso. Grande imbarazzo a Bruxelles. Nelle liste c’è il ministro dell’Economia della già chiacchierata Olanda Wopke Bastiaan Hoekstra, che attacca sempre l’Italia, e il nostro Daniele Franco in nome del rigore finanziario. Sarebbe entrato nel 2009 in una off shore controllata da ex-manager russi. Trema la Russia per il caso di una donna single. Potrebbe essere la madre di una figlia non riconosciuta da Vladimir Putin. La off shore a suo nome nasce giusto un mese dopo l’arrivo della bambina.

Accanto ai nomi di criminali, terroristi, trafficanti di droga e boss mafiosi ci sono tre italiani. L’attuale allenatore italiano del Real Madrid, il ‘mitico’ Carlo Ancelotti. C’è il boss Raffaele Amato che sconta una condanna in carcere di 20 anni. Infine l’ex nazifascista Delfo Zorzi che vive in Giappone da 40 anni col nome Hagen Roi. I fondi sarebbero nascosti in varie location, da Dubai a Cipro a Singapore, da Monaco alla Svizzera alle Isole Cayman. Oltre ovviamente a Panama, dove hanno uffici alcune delle 14 società internazionali dalle quali sono stati sottratti gli elenchi dello scandalo. L’indagine è frutto delle rivelazioni di una fonte interna allo studio legale Alemán, Cordero, Galindo & Lee.