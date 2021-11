Col ritorno del freddo, nulla di meglio che scaldarci con il caldo piacere della tavola. Novembre poi è un mese perfetto per gustare le castagne, le zucche, ma anche i nuovi raccolti di mele e pere. Queste ultime andranno a regalarci delle meravigliose torte, solitamente anche non eccessivamente caloriche. In questo periodo torna il piacere della cioccolata calda in tazza magari con la panna. Il profumo e l’aroma delle caldarroste. Torniamo a cucinare dei piacevoli e gustosi risotti. Scaldiamoci nel tepore e nel caldo di questi piatti novembrini veloci ed economici che propongono i nostri Esperti di cucina.

Un classico semplicissimo

Potremmo definirlo veramente un classico senza tempo la tradizionale pasta coi ceci. Nella sua semplicità, ricordiamo che questo quasi piatto unico, porterebbe con sé anche tutti i nutrienti dei legumi. Molti amano inserire nella ricetta anche le acciughe e l’aglio, così da unire sapore e benessere. Una zuppa coi ceci, possiamo tranquillamente prepararla anche con quelli in barattolo, utilizzando però rigorosamente la pasta a ditalini. Non dimentichiamo il concentrato di pomodoro e una spolverata di prezzemolo fresco.

Tipica minestra di novembre è la vellutata con la zucca. Piacevole per quel suo aspetto cremoso e davvero deliziosa se amiamo i gusti agrodolci. Ricordiamo che per fare una buona crema di zucca occorre il brodo vegetale, serviranno delle patate di qualità e una zucca fresca. Trattandosi dell’ingrediente principale, cerchiamo di farcela consigliare dal nostro fruttivendolo di fiducia.

I bucatini del bosco

Autunno e inverno ci predispongono nuovamente anche all’utilizzo dei funghi. Sia nei primi che nei secondi sono davvero piacevoli e saporiti. Un piatto di pasta davvero poco conosciuto che li vede protagonisti sono i bucatini del bosco. Ci serviranno dei funghi misti, possibilmente freschi, della salsiccia, della cipolla, passata di pomodoro e del pecorino grattugiato. Un piatto decisamente sostanzioso, anche abbastanza calorico, che potrebbe essere ulteriormente arricchito con il peperoncino.

E per finire una torta di mele particolare

Abbiamo visto 3 primi molto veloci, e potremmo concludere la nostra rassegna novembrina con una torta di mele. Qui la differenza potremmo farla veramente scegliendo le mele del nuovo raccolto e puntando sulla loro qualità. Preparando la classica ricetta della torta di mele, ma inserendo lo yogurt bianco . Andremo a riproporre un grande classico con una piccola variante che darà delicatezza al nostro dolce senza caricarlo di calorie.

