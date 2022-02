Scadono tra 8 giorni i concorsi per 309 posti di lavoro a tempo indeterminato per lavorare nel pubblico impiego

Abbiamo già visto quali sono i 7 lavori senza laurea (e pagati anche fino a 4mila euro) che saranno più richiesti nel 2022. In questa sede presenteremo invece alcuni concorsi pubblici. In particolare, la Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio presenta gli estratti di 5 bandi indetti da Azienda Zero Padova (AZP).

I concorsi vengono svolti da AZP unitariamente ai soli fini procedurali, ma con riferimento a diverse ASL venete interessate. Vediamo subito i profili ricercati, considerato che scadono tra 8 giorni i concorsi in questione.

I 5 concorsi indetti da Azienda Zero Padova

Le selezioni sono tutte per titoli ed esami e i bandi mirano all’assunzione dei seguenti profili:

n. 173 dirigenti medici, disciplina di anestesia e rianimazione;

n. 1 dirigente medico, disciplina pediatria (per la USD terapia intensiva neonatale), per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Verona;

n. 9 posti di dirigente fisico, disciplina fisica sanitaria;

n. 1 dirigente medico, disciplina pediatria (per la USD terapia intensiva pediatrica), per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Verona;

N. 125 dirigenti medici, disciplina di medicina e chirurgia d’urgenza.

Vediamo più da vicino i due bandi con i maggiori posti messi a concorso.

Requisiti di ammissione ai concorsi

Entrambi i bandi prevedono requisiti generali e specifici per l’ammissione.

Tra i primi troviamo anzitutto la cittadinanza italiana (salve le equiparazioni previste per legge) e l’idoneità piena e incondizionata alla mansioni. Inoltre non sono ammessi a concorso gli esclusi dall’elettorato attivo e occorre non essere stati dispensati o licenziati o destituiti dai pubblici uffici. Infine è richiesta un’età inferiore a quella prevista dell’ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio.

I requisiti specifici prevedono:

il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia;

la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o affine o equipollente. In alternativa si richiede la regolare iscrizione al corso di formazione specialistica a partire dal terzo anno;

l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.

Scadono tra 8 giorni i concorsi per 309 posti di lavoro a tempo indeterminato per lavorare nel pubblico impiego

È previsto un contributo spese di partecipazione al concorso, non rimborsabile, pari a 15 euro e a beneficio di AZP. Il pagamento va effettuato in una delle 3 modalità indicate dai bandi.

Le istanze andranno prodotte secondo le indicazioni contenute nell’apposita sezione delle istruzioni ed inviate solo online. Insieme alla domanda bisogna allegare una serie di documenti, tra cui quello di identità e la ricevuta di pagamento dei 15 euro. Poi abbiamo i documenti comprovanti i requisiti, i titoli, le pubblicazioni ed altro ancora.

Il termine ultimo per candidarsi è fissato al 17 febbraio (mentre scade il 27 il termine ultimo per i 309 posti indetti dall’ATS Sassari, in Sardegna).

Le prove d’esame

In base al numero di domande pervenute, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una preselezione dei candidati.

In entrambe le procedure, la Commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove d’esame. I punti sono così ripartiti: 30 alla prova scritta e altrettanti alla prova pratica, 20 a quella orale.

I restanti 20 punti, infine, sono assegnati in base alla valutazione dei titoli posseduti.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando di interesse per sciogliere tutti i dubbi del caso.

