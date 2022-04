Non è rimasto molto tempo per candidarsi per questi annunci di lavoro dai numerosi vantaggi, sia dal punto di vista contrattuale che dei requisiti richiesti. Si trattano di opportunità a tempo pieno con 40 ore lavorative a settimana previste. La paga arriva fino a 23 euro all’ora e l’alloggio è pagato dall’azienda.

Una folta selezione di annunci per tutti i candidati

Gli annunci di lavoro che andremo a presentare si aggiungono alla già folta lista di opportunità lavorative disponibili sul nostro giornale.

Sono tantissime le aziende alla ricerca di candidati con diploma per le più svariate posizioni. Ne sono un esempio i 27 annunci di Autostrade per l’Italia, in ruoli come Tecnico Impiantista e Assistente alla Viabilità.

Senza contare che gran parte di questi prevede assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Sempre all’interno di questa selezione di offerte di lavoro è possibile trovare concorsi dai requisiti accessibili. È il caso delle opportunità provenienti da un Centro per l’impiego d’Italia rivolte sia a candidati con licenza media che con diploma in ambiti specifici.

Scadono il 30 aprile queste imperdibili opportunità lavorative per diplomati disponibili a tempo pieno

Le offerte lavorative di seguito arrivano da EURES e Agenzia Piemonte Lavoro e riguardano il settore alberghiero. Sono ricercate diverse figure professionali che, nonostante le loro differenze, presentano gli stessi requisiti.

In particolare, i ruoli disponibili sono Commis Chef, Chef de Partie, Camerieri e Addetti alle Pulizie. Il tipo di contratto previsto è stagionale e a tempo pieno, di cui ne abbiamo già riportato sopra la paga oraria massima prevista. Quest’ultima varia a seconda del ruolo da ricoprire e dell’esperienza dimostrata.

Il candidato ideale è in possesso di alcuni requisiti essenziali per lo svolgimento delle mansioni previste. Questi sono ottime capacità comunicative e organizzative, attitudine al lavoro in team, oltre che autonomamente, una conoscenza base della lingua inglese, pari al livello B1.

Seguono il possesso di un diploma di scuola alberghiera e un’esperienza nel ruolo scelto in hotel a 4 e 5 stelle. L

e risorse selezionate verranno inserite in strutture situate nella Contea di Galway.

Come da titolo, le offerte di lavoro presentate scadono il 30 aprile 2022. Per completare la candidatura basta inviare curriculum vitae e lettera di presentazione all’indirizzo e mail del referente, disponibile sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro.

