Tra gli strumenti di gestione del risparmio più diffusi presso i risparmiatori troviamo sicuramente il libretto postale e il conto BancoPosta. Al riguardo abbiamo già visto che da alcuni giorni è possibile versare contanti anche tramite alcuni sportelli ATM.

Inoltre, fino a metà febbraio sarà possibile aderire all’iniziativa che prevede l’estrazione di premi finali. Si tratta del concorso “Vinci con l’app BancoPosta” che mette in palio 1 viaggio da sogno e 500 gift card del valore di 200 euro. Sintetizziamo i passaggi chiave dell’iniziativa, anche perché scade tra 15 giorni il concorso in oggetto.

Chi può aderire all’iniziativa e quando scade?

L’adesione all’iniziativa è riservata alle persone fisiche maggiorenni e residenti sul territorio nazionale (San Marino incluso). In pratica bisognerà abilitare il libretto Smart o c/c BancoPosta ad effettuare operazioni in app BancoPosta. A quel punto bisognerà completare la propria registrazione al concorso.

L’iniziativa promozionale è partita lo scorso 15 febbraio e terminerà il 15 febbraio, mentre l’estrazione dei premi avrà luogo entro il 31 marzo.

Quanto ai premi, è prevista l’estrazione di n. 1 super premio del valore di 9.900 euro (IVA inclusa). In pratica consiste in un pacchetto viaggio a scelta del vincitore tra 3 opzioni previste dal concorso. Inoltre, saranno estratti n. 500 premi del valore di 200 euro l’uno (IVA inclusa): sono le gift card “Per Te Viaggi” spendibili sul sito indicato dal bando.

Scade tra 15 giorni il concorso legato al libretto postale o BancoPosta e vincere premi fino a 9.900 euro

Vediamo in sintesi come funziona l’iniziativa. Innanzitutto occorre aprire o essere già titolari di un libretto Smart o conto BancoPosta e procedere all’abilitazione in app BancoPosta.

Al riguardo il testo del concorso illustra quali sono le procedure operative da seguire. Esse variano, infatti, a seconda si tratti dell’abilitazione di un prodotto già attivo oppure una nuova apertura.

Scaricata e abilitata l’app, non resta che compilare il form dedicato all’iniziativa, accessibile dal sito di Poste. Si tratterà di inserire alcuni dati personali come il proprio nome, cognome e codice fiscale. A quel punto bisognerà attendere l’estrazione finale e confidare nella buona sorte.

Quanto costa la liquidità?

Aldilà dell’iniziativa promozionale di Poste, più in generale ricordiamo che in questo momento storico la liquidità sul conto ha un prezzo decisamente elevato. I costi da sostenere si possono sintetizzare nei seguenti:

le spese di tenuta conto, e al riguardo abbiamo già visto quanto costa mediamente questo prodotto, a seconda della sua natura;

l’imposta di bollo (al netto delle eccezioni previste per Legge) per le giacenze sopra i 5mila euro. Ricordiamo che l’imposta si paga anche sui libretti postali;

l’inflazione, giunta a livelli elevati nel corso degli ultimi mesi;

il costo opportunità, cioè il costo della prima opportunità alla quale si rinuncia in conseguenza alla scelta della liquidità.

In definitiva, affermare che oggi è un lusso detenere liquidità sul conto (oltre certe soglie) non è affatto un’espressione distante dalla realtà.

Approfondimento

Ecco i buoni fruttiferi postali da scegliere nel 2022 per riscuotere gli interessi maggiori in base alla durata.