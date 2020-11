Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non si placa la seconda ondata di coronavirus e sono sempre maggiori i settori colpiti dalla crisi. Quotidianamente, la Redazione di ProiezionidiBorsa informa i suoi Lettori sulle novità relativa al mondo del lavoro. Da segnalare, la scadenza della domanda, prorogata ad oggi 30 novembre, del Fondo di Solidarietà per Calciatori e Tecnici del settore Dilettanti. Un settore che non segue la scia delle più favorevoli condizioni legate al mondo del calcio più famoso e che quindi, ha risentito fortemente delle conseguenze della pandemia. Una costatazione che ha spinto AIAC e AIC a mettere in campo una serie di aiuti economici. Tali misure hanno lo scopo di supportare i tesserati la cui attività sportiva è stata interessata dall’evento pandemico.

Il Fondo. In cosa consiste

Il Fondo di Solidarietà per Calciatori e Tecnici del Settore Dilettantistico consiste nell’erogazione di un contributo pari a 1/3 dei corrispettivi maturati nel periodo che va dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020, detratto quanto eventualmente già percepito in forza del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, meglio noto come “Decreto Rilancio” per le mensilità di aprile e maggio 2020 con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020.

Scade oggi la domanda per richiedere il Fondo di Solidarietà per questi lavoratori. A chi è rivolto

Possono richiedere il Fondo di Solidarietà calciatori e calciatrici, tesserati e tesserate per una squadra appartenente alla L.N.D. e partecipanti ad un campionato nazionale, nonché in favore degli allenatori di calcio, tesserati per una squadra appartenente alla L.N.D.

Condizioni e modalità

Per richiedere il contributo di Solidarietà la domanda dovrà essere inviata con l’accordo economico sottoscritto con l’Associazione/Società Dilettantistica di appartenenza nel corso della stagione 2019/2020. È necessaria anche attestazione di deposito obbligatorio presso il competente organo FIGC/LND.

La procedura è semplice. Basta entrare sul portale online fondodilettanti.it e seguire le istruzioni a seconda della categoria interessata.

