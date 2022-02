Abbiamo già visto quali saranno i lavori più pagati e più richiesti nel 2026 grazie (anche) ai nuovi fondi del PNRR. In questa sede, invece, presentiamo le opportunità dei tirocini formativi di inclusione sociale riguardante l’INAIL di Palermo, in Sicilia.

Il riferimento è al progetto Terre al T.O.P.P., terre origine di prodotti e pensiero. L’Istituto Nazionale, in particolare, è partner dell’Istituto Don Calabria nell’ambito dell’iniziativa Terre Colte 2017 della Fondazione con il Sud.

Il progetto mira alla nascita di una fattoria didattica sociale e prevede, tra le altre, anche l’attivazione di stage formativi e di reinserimento dei partecipanti. Sintetizziamo i dettagli dell’iniziativa, considerato che scade il 15 la domanda a questa sede INAIL.

Chi può partecipare a nuovi tirocini formativi INAIL?

L’opportunità dei tirocini formativi di inclusione sociale è rivolta anche ad infortunati/tecnopati sul lavoro e presi in carico dalla sede INAIL di Palermo.

Gli interessati dovranno possedere la DID, ossia la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Ricordiamo che questo documento viene rilasciato dai CpI, i Centri per l’Impiego.

Per la partecipazione, invece, basterà collegarsi alla pagina istituzionale e accedere al modulo online presente al link, in fondo alla pagina. L’istanza va dunque prodotta ed inviata in remoto. Tra le altre informazioni da rilasciare troviamo i dati personali e quelli riguardanti le conoscenze informatiche e linguistiche possedute.

La selezione dei partecipanti, infine, avverrà mediante colloquio motivazionale con i referenti dei vari partner dell’iniziativa.

Scade il 15 la domanda a questa sede INAIL per i tirocini con indennità mensile e rimborso spese viaggio

Durante lo stage i partecipanti impareranno le tecniche (teoriche e pratiche) di trasformazione del latte in prodotti caseari quelle riguardanti l’apicoltura.

Come per il caso di altri progetti similari, l’iniziativa fornisce attività di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento sociale dei partecipanti.

L’indennità mensile più il rimborso delle spese di viaggio

I selezionati faranno uno stage formativo della durata complessiva di 6 mesi, per complessive 20 ore settimanali. L’iniziativa prevede inoltre il riconoscimento di una indennità mensile e di importo pari a 400 euro mensili. Inoltre sono riconosciute e rimborsate le spese di viaggio sostenute per arrivare a Trabia, in provincia di Palermo, dove è sita la cooperativa sede dei tirocini.

Infine, a conclusione dell’esperienza è previsto il conferimento di un attestato riconosciuto che certifica le competenze acquisite.

