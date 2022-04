Sul portale dell’Agenzia ICE è da giorni disponibile il bando online per i tirocini extra curriculare presso gli uffici della sede di Roma. Ricordiamo che l’ICE è l’Agenzia MISE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese.

Il periodo degli stage va dalla primavera all’estate 2022 e le candidature sono ammesse fino al prossimo 11 aprile. Dunque, scade a giorni la domanda per i tirocini per laureati retribuiti 800 euro che ora sintetizziamo in questa sede.

I requisiti di ammissione ai tirocini retribuiti

Il bando ICE prevede alcuni requisiti minimi di candidatura, oltre a quelli specifici previsti dall’ufficio di destinazione dello stage. Alcune posizioni possono inoltre prevedere e richiedere competenze preferenziali.

Con riferimento a requisiti di natura trasversale, possono candidarsi ai tirocini i laureati che:

si trovino in condizione di disoccupazione/inoccupazione;

siano iscritti ad un qualsiasi Centro per l’Impiego;

non abbiano effettuato tirocini extra curriculari presso ICE Agenzia;

non abbiano preso parte al corso CORSE negli ultimi 3 anni; al corso D-Team 2021; ai corsi “Riparti con l’Export!” in collaborazione con l’ANPAL;

non abbiano usufruito di borse ICE Agenzia negli ultimi 24 mesi.

Quanto al titolo di studio, gli uffici di destinazioni prevedono il possesso della laurea triennale o magistrale o equivalente, a seconda dei casi.

Scade a giorni la domanda per i tirocini per laureati retribuiti 800 euro mensili e che prevedono solo colloquio orale

Sul bando sono indicati quali sono gli uffici ospitanti i tirocini e quali attività vengono affidate al tirocinante. Inoltre viene indicato qual è il grado di istruzione richiesto e le eventuali le competenze gradite (informatiche, linguistiche, etc).

Ecco dunque gli uffici di destinazione degli stage:

agroalimentare e vini (linea agroindustria e linea vini);

beni di consumo (sistema moda – intimo/mare; sistema moda – abbigliamento; attività promozionali);

comunicazione, relazioni esterne e istituzionali (progetti ed eventi);

coordinamento attrazione investimenti esteri (supporto analisi, reportistica, amministrazione; digitale; attrazione investimenti esteri);

coordinamento e marketing (export flyng desk; desk assistenza);

sviluppo risorse umane;

pianificazione strategica nucleo SGQ;

servizi formativi (proprietà intellettuale e innovazione; formazione giovani; linea formazione internazionale e on demand);

supporto operativo agli investitori esteri;

supporto per la pianificazione strategica e il controllo di gestione;

tecnologia industriale, energia e ambiente.

Termini e modalità di inoltro delle istanze

Il termine ultimo per candidarsi è fissato alle ore 14.00 del prossimo 11 aprile. A tal fine è sufficiente che i candidati compilino il formulario online, il cui modulo è accessibile dal link di cui al bando.

I tirocini hanno durata massima di 6 mesi, non rinnovabili, e sono retribuiti 800 euro lordi mensili.

In chiusura invitiamo i Lettori interessati agli stage a prendere visione integrale del testo per tutti i dettagli del caso.

