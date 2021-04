Il terrore delle donne è avere i capelli in disordine, le unghie non curate, la pelle spenta, il trucco che cola e tanti altri orribili momenti che possono rovinare la nostra giornata o addirittura un colloquio di lavoro.

Uno problema molto comune è la cute grassa, a cui però si può dare scacco matto con capelli meravigliosi da sfoggiare evitando così quella sensazione di unto e piatto, in un batter d’occhio.

Come rimediare ad un cuoio capelluto grasso e come risolvere il problema

I nostri capelli sono esposti tutti i giorni a vari fattori che possono condizionare la messa in piega. In alcuni casi, questi fattori possono favorire una cute grassa rendendo il capello pesante, che si “sporca” velocemente. Smog, cambi climatici, aria condizionata, fumi di sigarette o vapori di cucina e tanto altro, possono alterare l’equilibrio naturale della secrezione del sebo.

Una cute con accumulo di sebo attira polvere e altre impurità che possono causare infezioni, prevenendo addirittura la crescita dei capelli. Anche varie sostanze come ad esempio lacche, cere o schiuma per capelli, possono creare impurità che potrà rendere il cuoi capelluto grasso.

Per questo motivo è molto importante disintossicare il cuoio capelluto ripristinando la sua normale funzione ed avere capelli sani e forti con la cute non grassa.

Scacco matto alla cute grassa con capelli meravigliosi e belli da sfoggiare

La prima mossa da fare è acquistare uno shampoo indicato per cute grassa. Sarà fondamentale cambiare ogni tanto shampoo, magari in previsione del cambio di stagione che rispetti il fabbisogno della cute in quel momento.

Lo shampoo dovrà avvenire ogni qualvolta che si sentirà la necessità di purificare il cuoio capelluto per eliminare l’eccesso di sebo. Dovrà essere applicato massaggiando accuratamente tutta la cute, risciacquando con cura ed eliminando ogni residuo. Questo procedimento sarà essenziale per eliminare residui di prodotti come gel, cere, lacche o altro e far andar via la pelle morta e tutte le impurità.

Inoltre è possibile applicare un trattamento fai da te. Si tratta di uno scrub che ha il compito di ringiovanire il cuoio capelluto. Basterà prendere un po’ di olio di cocco o d’oliva con un po’ di zucchero di canna.

Massaggiando questa mistura delicatamente sul cuoio capelluto con la punta delle dita, si potrà eliminare ogni eccesso di sebo, donando ai capelli una nuova forma. Altro trucco è sciacquare i capelli con l’aceto di mele che donerà lucentezza al capello ma soprattutto, disinfetterà la cute a fondo.