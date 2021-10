La presenza delle cimici verdi e, negli ultimi anni, di quelle asiatiche aumenta in modo esponenziale nel corso dell’autunno. Non solo in casa, ma anche nell’orto, dove attaccano con particolare foga le piante di pomodoro, creando danni irreparabili ai frutti.

Liberarsene non è affatto semplice, specialmente se sono tante. Sono insetti molto resistenti, che possono facilmente adattarsi anche a condizioni avverse o si rimedi che si adattano. Si riproducono inoltre molto rapidamente. Proprio per questo è necessaria una reazione immediata. Scacceremo le cimici che infestano i pomodori con questi semplici rimedi.

Prevenire gli attacchi delle cimici: usare le reti

L’utilizzo delle reti come mezzo di prevenzione merita una trattazione. Costituiscono infatti un efficace rimedio all’invasione da parte delle cimici allo stato adulto. Le reti dovranno circondare l’intera coltivazione. Magari non solo i pomodori, ma anche tutte quante le altre piante suscettibili agli attacchi di questo insetto. E se sembra un rimedio troppo impegnativo, bisogna sapere che l’utilità delle reti non si esaurisce a questa funzione: permette anche di proteggere le piante dalla grandine e dal sole, creando una zona d’ombra.

Alcune cimici potrebbero comunque introdursi all’interno della protezione, ma si tratterebbe di un numero ridotto.

Se si coltivano poche piante di pomodoro, potrebbe essere necessario procedere semplicemente all’eliminazione manuale delle cimici. L’importante è intervenire tempestivamente, prima che abbiano modo di riprodursi. Meglio farlo a partire dalla primavera, quando le cimici sono ancora allo stato di neanide. È importante anche prestare attenzione alle foglie delle piante, dove depositano le loro uova, che devono essere distrutte prima che si schiudano.

Già in passato avevamo trattato ben due rimedi biologici per scacciare le cimici e cioè il sapone molle potassico e il sapone di Marsiglia. Vediamone adesso altri.

Il piretro

L’insetticida per eccellenza, che può costituire un valido aiuto contro le invasioni da parte delle cimici. Tuttavia, presenta anche delle pecche: uccide gli insetti impollinatori, come le api, quindi va usato con cautela se le piante sono nel periodo della fioritura.

Il caolino

Si tratta di un corrobante, un potenziatore delle difese naturali delle piante. Aiuta a proteggere le colture da stress termici ed idrici, si usa contro la mosca dell’ulivo e torna utile anche contro le cimici. È una polvere di roccia disciolta in acqua, che va nebulizzata sui frutti in maturazione.

Altri prodotti da utilizzare per scacciare le cimici sono lo zolfo bagnabile o ventilato, dalla durata maggiore, e la Chabasite.

Macerato di aglio e peperoncino

Un macerato a base di aglio e peperoncino, se nebulizzato sulle piante di pomodoro, può contribuire a scacciare le cimici. Anche questo non è però un rimedio ideale, dal momento in cui si dissolve molto facilmente. Considerando che siamo in autunno, stagione di piogge per eccellenza, funziona solo come rimedio temporaneo e non è pertanto consigliato, se non supportato da altri prodotti.

Trappole a feromoni

Un’ultima alternativa, sempre più apprezzata, sono le trappole a feromoni, che stanno trovando sempre maggiore posto sul mercato. Il miglior periodo per piazzarle è l’inizio della primavera, periodo in cui gli adulti snervanti tornano sui campi. Il maggior limite di queste trappole, però, è che hanno una durata temporale limitata, in media di circa tre mesi, al termine dei quali devono essere sostituite.

Qual è la soluzione migliore? La risposta dipende dalle esigenze della singola coltivazione e pertanto è meglio fare riferimento a degli esperti, che potranno consigliare la soluzione da adottare. In linea di massima, però, specialmente nei casi di invasione massiccia, è meglio adottare più rimedi alla volta: uno solo potrebbe non rivelarsi completamente efficace. Solo così scacceremo le cimici che infestano i pomodori con questi semplici rimedi.