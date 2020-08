Sbucci il kiwi prima di mangiarlo? Ecco perché non dovresti farlo. Il kiwi è un frutto dalle mille proprietà benefiche. Questo frutto dall’interno verde e la buccia pelosa è ricchissimo di vitamine e di potassio. Ma sapete che c’è una parte ancora più ricca? Siamo soliti mangiare solo il verde del kiwi, ma in realtà la parte più nutriente è proprio la buccia. “E come mangio la buccia del kiwi?”, direte voi. In effetti analizzando il frutto è un po’ complicato, soprattutto a causa della sua consistenza non proprio accattivante.

Ecco come e perché dovresti mangiare la buccia

Quindi come faccio a rendere mangiabile quella buccia? Partiamo dal dire che la buccia è piena di fibre, che fanno bene alla digestione. Quindi se hai qualche problemino ad andare in bagno la buccia di questo frutto fa al caso tuo. Questa fibra ha anche un effetto positivo sui livelli di colesterolo. E inoltre la buccia di kiwi è piena di vitamina C e vitamina E. Ma come faccio a mangiare la buccia? Semplice, basta spazzolare via i peli dalla buccia e sciacquare il frutto.

Ovviamente non vi diremo che il sapore della buccia del kiwi è una prelibatezza, perché non lo è. Anche se togliendo tutti i peli e lavando bene il frutto il gusto della buccia si sentirà di meno. Quello che potete fare è iniziare con i kiwi gialli, questi infatti hanno meno peluria. Oppure quello che potete fare è un buonissimo frullato di kiwi. Pulite il kiwi, come sopra vi abbiamo insegnato, e mettetelo nel frullatore. Aggiungete poi dello yogurt e un po’ di latte. Frullate il tutto e il vostro frullato al kiwi con buccia è pronto. In questo modo non sprecherete tutte le proprietà benefiche del kiwi e il sapore non sarà poi così cattivo.

