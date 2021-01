Le belle e calde giornate tipiche della primavera e dell’estate sembrano ancora un miraggio. Sappiamo bene, infatti, che ci aspettano ancora un paio di mesi di freddo da dover sopportare. In questo periodo, una delle esperienze forse più fastidiose è quella di trovare i vetri della propria automobile completamente ricoperti dalla brina tipica di questo periodo. Questo tipo di situazione non solo è irritante, ma può rappresentare un effettivo pericolo. Non avere i vetri completamente trasparenti può portarci a non distinguere bene gli ostacoli della strada e, di conseguenza, a non avere una guida sicura ed efficiente. Il consiglio, quindi, è quello di sbrinare il vetro dell’auto in un lampo con questo rimedio da fare in casa. In questo modo ci vorranno davvero pochi secondi per far tornare la macchina come prima ed evitare qualsiasi tipo di problema!

Ecco tutto l’occorrente per creare uno spray fai da te

Sappiamo perfettamente quanto possa essere fastidioso trovare il vetro dell’automobile pieno di brina la mattina. E per assicurarci che il vetro torni perfettamente trasparente, serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

spirito (o alcool denaturato)

acqua calda

sale marino fino

Con questi tre semplici ingredienti, sarà possibile creare uno spray direttamente in casa propria che potrà aiutarci a risolvere questo problema. Dunque, vediamo come sbrinare il vetro dell’auto in un lampo con questo rimedio da fare in casa.

Come utilizzare questo composto

Basterà mettere in uno spruzzino la stessa quantità di spirito e di acqua calda, aggiungendo anche del sale marino fino. E ora bisognerà aspettare che gli ingredienti si mescolino e si amalgamino, così da far diventare il composto efficiente. Successivamente, sarà sufficiente spruzzare il prodotto appena creato sui vetri della propria macchina. Quando la soluzione avrà agito e inizieremo a vedere il finestrino della macchina più trasparente, allora sarà il momento di passare un panno in microfibra. Ci vorranno veramente pochi secondi e il vetro tornerà perfetto! In questo modo potremo avere una visuale perfetta della strada e guidare in tutta sicurezza!

Approfondimento

Ecco perché tutti stanno spargendo l’olio di oliva sui vetri per risolvere questo problema davvero comune