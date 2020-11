La sbriciolata di patate e salsiccia è un piatto completo ricco e nutriente, da servire come unica portata e indicato per la cena.

Gli ingredienti sono perfettamente abbinati e la ricetta è facile da realizzare.

Può essere servita anche come antipasto a centro tavola tagliata a cubetti.

La salsiccia la si può sostituire con altri ingredienti: prosciutto e mozzarella, spinaci, ricotta e speck, oppure con le verdure. Il procedimento è uguale.

Ecco la sbriciolata di patate con salsiccia dal cuore di provola filante impossibile resistere

Ingredienti per 8 persone

a) 650 g di patate;

b) 160 g di farina;

c) 300 g di salsiccia;

d) 180 g di provola;

e) 1 uovo;

f) pan grattato;

g) 20 g di burro;

h) 40 g di parmigiano grattugiato;

i) 2 cucchiai di olio evo;

l) sale;

m) pepe;

n) rosmarino.

Procedimento

In una padella antiaderente fare rosolare la salsiccia per dieci minuti. Aggiungere sale e pepe a piacere. Tagliare la provola a cubetti e dopo aver fatto raffreddare la salsiccia, unire i due ingredienti. Sbucciare le patate e farle lessare in una pentola con acqua salata.

Toglierle dall’acqua, metterle in una ciotola e schiacciarle con una forchetta. Nella ciotola, unire un uovo intero, un po’ di parmigiano, il pepe, il sale e 160 g. di farina. Impastare il tutto, fino a creare un composto omogeneo e compatto. Prendere una teglia, foderarla con la carta forno, imburrarla e spolverarla con il pane grattugiato. Inserire i 2/3 dell’impasto nella teglia e stenderla bene.

Adagiare la salsiccia con la provola e ricoprire con il resto dell’impasto di patate, sbriciolandolo con le mani.

Infine, spennellare sopra del burro precedentemente sciolto e cospargere di parmigiano, pan grattato e un po’ di rosmarino.Mettere nel forno a 200 gradi per 40 minuti.

La sbriciolata di patate e salsiccia dal cuore di provola filante impossibile resistere è pronta! Può essere conservata in frigo per alcuni giorni, coprendola con della pellicola trasparente.

Prima di servirla va riscaldata in forno.