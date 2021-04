La pandemia ha causato una pausa di arresto nell’organizzazione dei concorsi pubblici per l’ovvia necessità di evitare assembramenti e spostamenti. Adesso invece grazie al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) sono sbloccati i concorsi che daranno 125 mila posti di lavoro sicuri nel 2021. Tutti questi posti di lavoro, sicuri e nella pubblica amministrazione, saranno frutto di ben 60 selezioni che partiranno.

Le selezioni già pubblicate

Tra i concorsi già pubblicati e di cui si potranno adesso fissare anche le prove c’è il bando per il concorso ordinario per scuola primaria e scuola dell’infanzia e per la scuola secondaria di primo grado e secondo grado. Altri 5 concorsi, tra cui quello per il sostegno, sono in attesa di essere banditi. Invece, ricordiamo che il concorso straordinario per la scuola superiore per il ruolo, che vale ben 32 mila posti, è già terminato. Per tutte le selezioni relative al mondo della scuola si consiglia di monitorare il sito del MIUR, Ministero dell’Università e della Ricerca.

Non solo per la scuola risultano sbloccati i concorsi pubblici che daranno 125 mila posti di lavoro sicuri nel 2021.

Settori della Salute e della Giustizia

Per la sanità sono previste più di 10 mila assunzioni. Di queste almeno 9.600 sono relative al bando per i cosiddetti infermieri di famiglia. Anche il settore Giustizia assorbirà fino a 9.300 soggetti in cerca di lavoro, tra cui 2.700 cancellieri di livello esperto.

Sbloccati, quindi, i concorsi pubblici che daranno 125 mila posti di lavoro sicuri nel 2021, tra questi anche quelli per ricercatori e negli enti pubblici.

Possibilità per i ricercatori

Il Governo non dimentica l’importanza del settore ricerca. Sono previsti infatti 3.331 posti per ricercatori in un bando che non è ancora pubblicato. Il CNR mette invece in palio 118 posti per tecnici e funzionari. Occorre quindi scorrere con attenzione le categorie previste nei vari bandi perché a volte lo stesso ente cerca profili molto differenti.

Attenzione agli enti locali

Il Comune di Roma ha in programma un bando molto numeroso. Ben 1.050 posti per profili vari. Suggeriamo quindi a chi cerca lavoro di consultare sempre il sito internet del proprio comune e di quelli vicini. A volte si trovano piacevoli sorprese come quella di Roma.