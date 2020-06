Un sorriso che faccia brillare il volto grazie alla luce di denti bianchi e sani, è il sogno di tutti.

Saremmo disposti ad affrontare lunghe sedute dal dentista e fastidiosi trattamenti. E saremmo anche pronti a sostenere costi considerevoli per poter sorridere di luce.

Ma se invece fosse possibile sbiancare i denti in modo economico, naturale ed efficace?

I trattamenti chimici possono risultare non solo inutili ma essere addirittura pericolosi per la salute e danneggiare lo smalto.

Natura, amica della salute (e del portafoglio!)

La natura ci sostiene nella cura del corpo permettendoci con pochi soldi e in totale sicurezza di ottenere l’effetto desiderato. Per ulteriori approfondimenti su come utilizzare prodotti naturali per prenderci cura del nostro corpo leggi qui

Prodotti genuini e di facile reperibilità insieme a pochi accorgimenti e un po’ di costanza faranno scintillare il nostro sorriso.

E allora vediamo quali accorgimenti sono necessari per sbiancare i denti in modo economico, naturale ed efficace.

Chi ben comincia è a metà dell’opera…

Una pulizia accurata dopo ogni pasto (magari con uno spazzolino elettrico) e costanza nel ripetere i trattamenti, saranno le basi per far risaltare il bianco naturale dei nostri denti.

In più è bene fare attenzione a determinate abitudini.

Fumare, bere caffè e tè possono causare la formazione di sgradevoli macchie sullo smalto dentale.

Sarà comunque sempre fondamentale adottare un’alimentazione sana e ricca di verdure, andando a limitare il consumo di bibite gassate. Gli acidi contenuti nelle bibite gassate infatti danneggiano lo smalto.

Adottare queste semplici strategie di prevenzione e mantenimento apre la strada agli alleati naturali del nostro sorriso:

Bicarbonato di sodio . Un ingrediente presente in ogni dispensa e dai mille utilizzi, sarà un ottimo sbiancante da utilizzare soprattutto in caso di macchie da caffè o nicotina;

. Un ingrediente presente in ogni dispensa e dai mille utilizzi, sarà un ottimo sbiancante da utilizzare soprattutto in caso di macchie da caffè o nicotina; Salvia Una foglia fresca di salvia sfregata direttamente sui denti, oltre a sbiancare eserciterà un’azione disinfettante e tonificante sulle gengive;

Una foglia fresca di salvia sfregata direttamente sui denti, oltre a sbiancare eserciterà un’azione disinfettante e tonificante sulle gengive; Aceto di mele usato come collutorio e diluito (una tazza di acqua e una tazza di aceto) è un ottimo sbiancante e disinfettante;

usato come collutorio e diluito (una tazza di acqua e una tazza di aceto) è un ottimo sbiancante e disinfettante; Succo di limone per combattere le macchie gialle causate dal fumo.

Questi trattamenti anche se naturali vanno comunque fatti con attenzione e senza esagerare.

Un controllo periodico dal dentista e una pulizia dei denti fatta da un professionista, sostengono la natura e ne prolungano i benefici.