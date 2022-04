Recentemente è arrivata su Netflix una nuova serie che promette di conquistare il pubblico. Ha infatti vinto numerosi premi, tra cui 3 BAFTA. Inoltre, il pubblico ha dimostrato un gradimento al 92% sulla famosa piattaforma Rotten Tomatoes.

Il 15 marzo 2022 sbarca su Netflix questa mini serie, composta di 8 episodi di circa un’ora ciascuno. Dopo il successo ricevuto è stata rinnovata anche per la seconda stagione.

Alla regia ci sono Steven Knight, Chips Hardy e suo figlio Tom Hardy. Quest’ultimo si è ormai dimostrato anche un attore di grande talento già in Peaky Blinders e ora come protagonista di questa nuova serie tutta britannica.

Sbarca su Netflix questa mini serie TV perfetta per chi ama thriller e azione tra giochi di potere e storia

La serie è intitolata Taboo e segue le vicende di James Keziah Delaney, un avventuriero appena tornato a Londra dopo i suoi viaggi in Africa. Lo credevano morto, eppure si presenta proprio in occasione del funerale del padre, nel 1814. In questo periodo la Compagnia delle Indie Orientali è diventata una vera potenza che compete con la Corona britannica. Caso vuole che il padre di James gli abbia lasciato un fazzoletto di terra Negli Stati Uniti a cui sono interessati entrambi.

Comincia una vera e propria guerra silenziosa in cui la Compagnia delle Indie Orientali, Re Giorgio e delle spie statunitensi cercano di accaparrarsi la sua eredità. James, però, non è un uomo come gli altri e in Africa sembra aver acquisito delle strane capacità, tanto che alcuni lo credono pazzo o uno stregone. I suoi alleati sono il suo fedelissimo servo Brace, interpretato da David Hayman, e la sorella, che con lui sembra avere un rapporto piuttosto particolare.

C’è anche la giovane vedova del padre di James, Lorna Bow, interpretata da Jessie Buckley. Il protagonista richiede anche i servizi del Dott. George Cholmondeley, un chimico interpretato da Tom Hollander. L’attore ha avuto un ruolo di rilievo nel franchise di Pirati dei Caraibi, come anche il Presidente della Compagnia delle Indie Orientali, interpretato da Jonathan Pryce.

A conquistare il pubblico è il carisma e l’intelligenza di James, che con mosse sempre inaspettate riesce a sorprendere noi e i suoi avversari

