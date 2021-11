In inverno c’è bisogno di scarpe comode, calde e avvolgenti. Avere i piedi ghiacciati, infatti, irradia il freddo in tutto il resto del corpo, il che non è proprio l’ideale nelle gelide giornate invernali.

Dunque, ogni scarpa alla sua stagione, ma bisogna sempre tenere d’occhio anche le nuove tendenze. Abbiamo già visto i 5 look evergreen da donna per essere alla moda a 20 come a 50 anni, ma cosa dovrebbe indossare l’uomo?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le scarpe sono un ottimo punto di partenza. Sappiamo che le sneakers sono irrinunciabili, perché accompagnano quasi ogni outfit in molte occasioni. Tuttavia, le tendenze autunno inverno 2021-2022 suggeriscono una valida alternativa che dà anche un tocco di stile in più: gli stivali. Vediamo insieme quelli da indossare assolutamente questo inverno.

Sbarazziamoci delle sneakers con questi 3 stivali di tendenza che ogni uomo dovrebbe avere nell’armadio per vestire alla moda anche questo inverno

Se vogliamo essere davvero alla moda questo inverno, abbandoniamo le sneakers e tiriamo fuori gli stivali. Ce ne sono 3 in particolare che stanno spopolando e che daranno stile a ogni nostro outfit.

Partiamo dal classico e immancabile stivaletto basso alla caviglia dei Rolling Stones e, ovviamente, dei Beatles: il Chelsea. In versione elegante o casual, in pelle liscia o scamosciata, è perfetto abbinato a un pantalone dal taglio aderente o a un paio di pantaloni di lana grigia.

Ci sono poi gli stivaletti di Bob Dylan, dal tipico stile british e immediatamente associati alle Clarks: i desert boots. Adatti a uno stile casual, si possono indossare con jeans, camicia oxford e un cardigan lungo o un cappotto nelle giornate più fredde.

Finiamo con i re dell’inverno per il guardaroba maschile: gli hiking boots. In stile Timberland, ma non solo, questi stivali, inizialmente pensati per il trekking, sono ora un evergreen per i look cittadini. Comodi, leggeri e resistenti, salvano ogni outfit anche nelle giornate di pioggia.

Quindi, sbarazziamoci delle sneakers con questi 3 stivali di tendenza che ogni uomo dovrebbe avere nell’armadio per vestire alla moda anche questo inverno.

E se, oltre all’outfit, vogliamo curare al massimo anche il nostro fisico, mettiamoci al lavoro un po’ ogni giorno per renderlo tonico e muscoloso. Per esempio, per glutei sodi, forza ed energia basterebbero 5 minuti al giorno di questo esercizio che molti ignorano.

Ora siamo pronti per affrontare l’inverno con un fisico da fare invidia e un total look decisamente alla moda.

Approfondimento

“Chi butta i vecchi jeans commette un clamoroso errore e uno spreco perché sono utilissimi per queste 3 idee di riciclo pratiche e originali”