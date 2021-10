Soprattutto negli ultimi mesi moltissime persone si trovano a dover avere a che fare con la presenza di animali in casa, specialmente in cucina e negli ambienti circostanti.

D’altronde, in estate come sappiamo gli insetti che potrebbero farci visita sono molti di più rispetto all’inverno. Seppur la stagione sia terminata, ancora per qualche settimana dovremo fare i conti con queste presenze sgradite. Motivo per cui è necessario scoprire, il prima possibile, delle tecniche in grado di allontanarli definitivamente.

Creature innocenti

Come ben sappiamo, per cacciare via da casa gli animali abbiamo a disposizione tantissime tecniche diverse, le quali si servono sia di ingredienti naturali che di prodotti chimici. Se in alcuni casi purtroppo è necessario puntare all’eliminazione di questi animali, e dunque alla loro uccisione, in altri non è così.

Difatti, ci sono tantissime situazioni in cui potremmo risolvere il problema senza per forza dover far loro del male. In quanto, in fin dei conti, rimangono a tutti gli effetti delle creature innocenti.

Sbarazziamoci dei pesciolini d’argento in un attimo grazie a questo efficacissimo composto

Oggi, in particolare, ci concentriamo su uno degli animali più fastidiosi tra quelli che si possono trovare in casa, ovvero i pesciolini d’argento. Per quanto non siano pericolosi per l’uomo, si possono rivelare comunque una presenza alquanto sgradita in casa, per ragioni diverse. Difatti, non soltanto possono accedere al nostro cibo costringendoci a buttarlo ma creano anche nidi e ripari in diversi angoli dell’abitazione.

Per questa ragione oggi presentiamo un composto super efficace per allontanarli che però, come dicevamo, non farà loro del male. Tutto quello che ci servirà per preparare questa soluzione è: acqua di rubinetto, quattro cucchiai di farina bianca, menta e olio essenziale di citronella.

Quando avremo unito e amalgamato per bene questi ingredienti fino a creare una crema densa, bisognerà semplicemente prendere del cartone. Tagliarlo a strisce e immergere entrambi i lati di quest’ultime all’interno del composto. A quel punto potremo metterle sulle dispense, sugli scaffali e su ogni posto dove abbiamo notato in passato la presenza dei pesciolini.

Non tutti lo sanno ma questi animali non sopportano la fragranza di tutti gli ingredienti che abbiamo appena citato. Uniti insieme, quindi, questi odori forti non faranno altro che convincere gli animali a tenersi alla larga dalla nostra cucina e a non tornare mai più.

Inoltre, in mancanza di alcuni ingredienti, è possibile utilizzare anche solo la menta piperita. In quanto, anche senza l’aiuto di farina e olio di citronella, potrebbe già da sola rappresentare un’efficiente soluzione. Non aspettiamo altro tempo dunque e sbarazziamoci dei pesciolini d’argento in un attimo grazie a questo efficacissimo composto.