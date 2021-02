Il mal di schiena è sempre dietro l’angolo e la buona notizia è che non è colpa dell’età ma delle piccole cattive abitudini.

Pensiamo a quante ore rimaniamo sedute davanti al PC, a scrivere a lavorare assumendo posizioni scorrette. Inoltre quando siamo presi dal dolore alla schiena, non solo siamo di cattivo umore ma ciò influisce negativamente sul lavoro e sulle attività di svago.

Consigli pratici

La cosa giusta da fare se il lavoro ci tiene sedute per molto tempo è fare delle pause, alzarsi, fare qualche minuto di respirazione e sgranchirsi le gambe, gironzolando un paio di minuti per casa. Fare poi questi semplici esercizi per allungare la schiena che ci rubano poco più di 10 minuti.

Le indicazioni generali sono di restare nelle posizioni almeno per 60/90 secondi anche di più se necessario e di ripetere gli esercizi anche più volte al giorno.

Sbarazzarsi del mal di schiena con 3 semplici esercizi da fare a casa in 10 minuti

Prendere un tappetino, da fitness, da yoga o semplicemente riporre sul pavimento qualcosa di morbido.

Posizione uno: mettersi in ginocchio con il sedere poggiato sui talloni, portare un braccio dietro la schiena e l’altro dietro la nuca dall’alto, cercare di congiungerli attraverso la presa delle mani. Con questo esercizio si allungano la schiena e la cervicale.

Posizione due: da in piedi flettere il busto in avanti, portando la testa all’altezza delle ginocchia, se necessario flettere leggermente le gambe per non avvertire dolore nella zona femorale. Distendere le braccia, unendole e allungandole oltre la testa, in direzione opposta al corpo.

Posizione tre: in prossimità di un muro, flettere il busto a 90°, poggiare le braccia piegate contro la parete, mantenendo la naturale apertura. Mantenere il sedere in alto cercando di allungare la schiena. Questa posizione permetterà di allungare tutta la zona lombare e di aprire il torace.

Siamo arrivati al termine degli esercizi. Possiamo farci una tisana a nostro piacimento e ritornare al lavoro.

Ed ecco spiegato come è possibile sbarazzarsi del mal di schiena con 3 semplici esercizi da fare a casa in 10 minuti.

